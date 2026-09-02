Por: Noticiero 90 minutos

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) decidió elevar el estado de alerta del volcán Puracé y de la cadena volcánica Los Coconucos, pasando del nivel amarillo al nivel naranja. La decisión fue adoptada tras un seguimiento técnico detallado y busca reforzar la vigilancia sobre este sistema volcánico, que ha mostrado síntomas de inestabilidad. Al cumplirse un mes desde que se tomó esta medida, el SGC ha mantenido un monitoreo constante para informar oportunamente sobre cualquier novedad relacionada con la actividad del volcán. Esta labor tiene como principales destinatarios a las comunidades vecinas y a los responsables de la gestión del riesgo, quienes dependen de la información oficial para tomar decisiones de preparación y prevención.

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Durante los últimos treinta días, el SGC ha publicado diariamente boletines en los que reporta de forma transparente y precisa los cambios en la actividad del volcán Puracé. Estos boletines constituyen la principal fuente de información para la ciudadanía y las autoridades, ya que contienen los datos más recientes sobre la evolución del fenómeno. La divulgación constante de estos reportes continuará de manera ininterrumpida mientras el volcán permanezca bajo la alerta naranja. Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, ha compartido detalles técnicos acerca del comportamiento y la evolución del volcán en este período, subrayando la importancia de no minimizar los riesgos.

Uno de los retos fundamentales para las comunidades de la zona es interpretar adecuadamente las variaciones en la actividad volcánica. Según los expertos del SGC, bajo la alerta naranja es habitual observar fluctuaciones temporales en la sismicidad, la desgasificación y otros parámetros. Si bien puede presentarse una disminución en estos indicadores durante ciertos días o semanas, esto no significa que el volcán haya vuelto a un estado de estabilidad. La alerta naranja implica que persiste una inestabilidad relevante, y en consecuencia pueden producirse cambios súbitos. Por este motivo, la autoridad geológica insiste en que la comunidad y los encargados del manejo del riesgo no deben relajarse frente a aparentes periodos de calma.

Las instituciones recomiendan consultar únicamente los canales y boletines oficiales del SGC, así como acatar rigurosamente las directrices de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el estado de alerta naranja en un volcán como Puracé?

El estado de alerta naranja, según el Servicio Geológico Colombiano, indica una inestabilidad significativa en el sistema volcánico, lo que implica un riesgo potencial de cambios abruptos en su actividad. Bajo este nivel, pueden darse fluctuaciones en la sismicidad o cualquier otro parámetro sin que necesariamente eso represente un regreso a la normalidad, por lo que se recomienda mantener una actitud de prevención constante.

¿Por qué es importante seguir solo la información oficial sobre la actividad del volcán Puracé?

Atender exclusivamente la información oficial, contenida en los boletines diarios del SGC, es fundamental porque ofrece datos precisos y verificados sobre el comportamiento del volcán Puracé. Esto permite a la comunidad y a las autoridades tomar decisiones informadas y evitar la difusión de rumores o desinformación que podría llevar a medidas inapropiadas de prevención.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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