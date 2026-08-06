Momentos de tensión se vivieron durante las honras fúnebres de dos jóvenes asesinados en un ataque sicarial en Fusagasugá, Cundinamarca. La ceremonia, realizada en la tarde del miércoles 5 de agosto en el cementerio del norte del municipio, terminó con disturbios que obligaron a la intervención de la Policía para recuperar el control del lugar.

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Los fallecidos fueron identificados como Andrés Felipe González Rodríguez y Karen Vanessa Saldarriaga García, quienes perdieron la vida días atrás en un ataque armado ocurrido en un establecimiento comercial del sector del antiguo ancianato. Familiares, amigos y allegados se reunieron para darles el último adiós, pero la jornada se vio empañada por altercados entre algunos de los asistentes.

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Ante la creciente tensión, más de 20 uniformados llegaron al cementerio para contener la situación y evitar que los enfrentamientos escalaran. De acuerdo con las autoridades, el procedimiento permitió restablecer el orden sin que se presentaran capturas ni personas con heridas de gravedad.

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¡INDIGNACIÓN EN FUSAGASUGÁ! El último adiós a Karen Saldarriaga y Andrés González se vio empañado por una fuerte riña y tensión entre los asistentes y las autoridades. 😠 La Policía tuvo que intervenir para controlar la situación. 🕊️ pic.twitter.com/oljCfppiSA — Canal 6 (@Canal6Col) August 6, 2026

Hasta el momento, la Policía y la Alcaldía de Fusagasugá no han entregado un balance oficial detallado sobre lo ocurrido durante el operativo. Sin embargo, las autoridades indicaron que continúan recopilando información sobre los hechos registrados en medio del sepelio.

El ambiente de inconformidad y dolor entre los asistentes estuvo marcado por el reciente crimen que acabó con la vida de la pareja. Precisamente, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer el ataque sicarial que ocurrió en la noche del sábado 1 de agosto y determinar quiénes fueron los responsables.

Según la información conocida, el homicidio ocurrió hacia las 8:54 p. m., cuando un hombre con casco de motocicleta y una chaqueta negra ingresó a un bar donde se encontraban las víctimas. Sin retirarse el casco, caminó hasta el fondo del establecimiento y abrió fuego en repetidas ocasiones contra Andrés Felipe González Rodríguez y Karen Vanessa Saldarriaga García, quienes murieron como consecuencia del ataque.

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