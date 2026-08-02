Un violento ataque sicarial ocurrido en la noche del sábado 1 de agosto en Fusagasugá, Cundinamarca, dejó dos personas muertas y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento donde ocurrieron los hechos. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran un momento que ha conmovido a muchas personas: la reacción de una mujer que intentó proteger al hombre que sería su pareja al darse cuenta de que un sicario estaba a punto de dispararle.

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El crimen ocurrió hacia las 8:54 p. m. en un bar ubicado en el sector del antiguo ancianato. Según la información conocida, un hombre que llevaba puesto un casco de motocicleta y una chaqueta negra ingresó al establecimiento sin quitarse el casco. En cuestión de segundos caminó hasta el fondo del local, donde varias personas compartían, sacó un arma de fuego y abrió fuego contra un hombre identificado como Andrés Felipe González Rodríguez.

De acuerdo con el video, Karen Vanessa Saldarriaga García, quien se encontraba junto a él y sería su pareja sentimental, fue la primera en advertir lo que estaba ocurriendo. Al notar que el atacante apuntaba directamente hacia Andrés, se lanzó sobre él con la aparente intención de protegerlo de los disparos.

En medio del pánico, las personas que estaban en el bar intentaron reaccionar lanzando sillas y botellas contra el agresor para impedir que continuara disparando. No obstante, el sicario logró salir del establecimiento y escapó en una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice.

Las dos víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial. Karen Vanessa falleció al llegar al hospital, mientras que Andrés murió durante el traslado debido a la gravedad de las heridas.

Tras el ataque, las autoridades activaron un plan candado con apoyo de los testimonios de varios testigos. Según la información preliminar otorgada por CityTV, los dos presuntos responsables fueron ubicados cuando escapaban en motocicleta. Al recibir la orden de detenerse, hicieron caso omiso, chocaron contra una patrulla de la Policía y resultaron heridos, al igual que un uniformado que sufrió lesiones en la cadera.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los móviles del doble homicidio, mientras el video del ataque sigue generando conmoción por el gesto de Karen Vanessa, quien intentó salvar la vida del hombre que estaba a su lado.

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