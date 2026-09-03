Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en su esfuerzo por crear entornos seguros y protectores mediante la prevención de las violencias. Una muestra de ello es la culminación del proceso formativo liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), donde 270 ciudadanos recibieron capacitación especializada a través de la Escuela Distrital de Formación en Prevención de Violencias. Los participantes cumplieron todos los requisitos establecidos, lo que les permite ahora contar con herramientas significativas para fortalecer la prevención y fomentar espacios de cuidado y respeto en sus barrios y localidades, según información oficial de la SDIS.

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La Escuela Distrital abordó más de 30 temáticas centradas en el fortalecimiento de capacidades, la reflexión colectiva y el intercambio de experiencias vinculadas a la prevención de diferentes formas de violencia. De acuerdo con Natalia Velasco, subdirectora para la Familia de la SDIS, el mayor valor de este programa va más allá del conocimiento adquirido: “Esta Escuela nos deja algo que va mucho más allá de los conocimientos adquiridos. Nos deja 270 personas con nuevas herramientas y, sobre todo, con el compromiso de llevarlas a sus territorios, fortalecer la prevención y contribuir a construir entornos donde el cuidado, el respeto y la protección sean la norma”.

Un eje central de la formación fue la anticipación a situaciones de violencia. El proceso insistió en la importancia de reconocer señales de alerta, escuchar activamente y sin prejuicios, y evitar que conductas que vulneran la dignidad de las personas se normalicen al interior de las comunidades. Durante la capacitación, también se recalcó que la prevención de violencia no depende únicamente de un sector o entidad, sino que requiere la colaboración coordinada entre educación, salud, integración social, seguridad, convivencia, justicia, gobierno, organizaciones sociales, academia y la misma comunidad. Según la SDIS, solo así es posible generar respuestas integrales a una problemática compleja.

Con la clausura de la Escuela, quienes participaron se convierten, en palabras de la propia Secretaría, en multiplicadores y agentes de cambio. Tienen ahora el compromiso de replicar lo aprendido con sus equipos e instituciones, así como entre las personas con las que interactúan cotidianamente. La conclusión del proceso marca apenas el inicio de una nueva fase: ahora el reto es traducir los aprendizajes en acciones concretas que transformen realidades locales y contribuyan a una Bogotá en la que prevenir también sea sinónimo de cuidar.

¿Cómo contribuye la Escuela Distrital de Formación en Prevención de Violencias a la seguridad en los barrios de Bogotá?

La Escuela Distrital de Formación en Prevención de Violencias fortalece la seguridad comunitaria capacitando a ciudadanos para que reconozcan señales de alerta, prevengan situaciones de violencia y actúen como agentes protectores en sus territorios. Al incentivar el trabajo conjunto entre distintos sectores y promover el compromiso ciudadano, facilita la creación de entornos más seguros y respetuosos, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿Qué sectores colaboran en la prevención de violencias en Bogotá según la SDIS?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la prevención de violencias requiere de la articulación de los sectores de educación, salud, integración social, seguridad, convivencia y justicia, junto con el gobierno, organizaciones sociales, academia y comunidad. Esta coordinación entre actores es fundamental para dar respuestas integrales y efectivas en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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