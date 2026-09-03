Por: El Espectador

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Bogotá acaba de asegurar un respaldo financiero internacional significativo, luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobara un crédito directo por US$149,25 millones. La característica central de esta operación es que, a diferencia de los préstamos habituales con "garantía soberana", aquí el Gobierno Nacional colombiano no funge como garante del pago; toda la responsabilidad recae sobre las capacidades fiscales del Distrito, de acuerdo con el anuncio oficial de la Alcaldía y los detalles entregados por el BID.

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En total, la iniciativa suma US$150 millones, pues se añaden US$750.000 de cooperación internacional que la ciudad no tendrá que devolver. Esto significa que el 99,5 % corresponde al préstamo reembolsable y solo el 0,5 %, a recursos no exigibles de retorno. Las condiciones pactadas incluyen un plazo de 14 años y medio, con un periodo de gracia de tres años y medio, durante el cual la ciudad podrá ejecutar inversiones sin amortizar el capital.

El préstamo se estructuró como un "préstamo basado en resultados", lo que implica que los desembolsos solo se harán contra metas y productos acordados, y no simplemente por presentar comprobantes de gastos. Según el BID, aún faltan detalles clave sobre la tasa de interés inicial, la moneda en la que se pagará y si se incluirán coberturas contra las fluctuaciones cambiarias. Estos puntos son determinantes pues, si el crédito se paga en dólares y el peso colombiano se devalúa, el tamaño de las cuotas en moneda local podría aumentar considerablemente.

En cuanto al impacto, la administración estima que las intervenciones urbanas beneficiarán a 520.000 hogares. Un frente central serán obras de revitalización en 80 barrios, que incluirán la mejora de vías, parques, espacios peatonales y sistemas para gestionar aguas lluvias, ayudando a reducir encharcamientos y recuperar zonas verdes. Otro enfoque estará en el manejo de residuos sólidos: se intervendrán 100 puntos críticos donde se registran vertimientos ilegales y se esperan recuperar más de 300.000 toneladas, integrando materiales reciclables a una economía circular y vigilando el cumplimiento del nuevo esquema de aseo.

Un capítulo especial lo ocupa el apoyo a recicladores. Aunque la Alcaldía menciona 5.000 beneficiarios, el BID fija la meta en 5.128, calculando que esto cubre cerca del 20 % de toda la población recicladora de la ciudad. Las acciones previstas permitirán mejorar los centros de acopio y fortalecer la organización de los recicladores en el sistema formal. Además, parte del crédito modernizará el catastro, automatizando trámites y mejorando la información para afinar el cálculo del impuesto predial y optimizar ingresos fiscales locales.

Esta es la segunda operación en Colombia bajo el modelo piloto "BID para Ciudades y Regiones", donde la banca multilateral presta directamente a entes territoriales. Bogotá debe responder de forma directa por el pago, ejecución y resultados, sin traslados de riesgo al erario nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las condiciones clave del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para Bogotá?

El crédito aprobado por el BID tiene un valor de US$149,25 millones, se otorga con un plazo máximo de 14,5 años y un periodo de gracia de 3,5 años. La tasa de interés dependerá de las condiciones de mercado y se basa en una modalidad donde los desembolsos solo se efectúan si se cumplen metas pactadas. La cooperación adicional de US$750.000 no se debe devolver.

¿Cómo se seleccionarán y beneficiarán los recicladores con el programa financiado por el BID en Bogotá?

Según el detalle entregado, se prevé beneficiar a 5.128 recicladores, cerca del 20 % del total de recicladores de oficio en Bogotá. El programa contempla acceso a oferta institucional, fortalecimiento de centros de acopio y separación, así como acciones para integrar este grupo al nuevo esquema de manejo de residuos. La administración aún debe especificar los criterios de selección y el tipo de apoyos concretos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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