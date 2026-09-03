Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) publicó su reporte oficial sobre el pronóstico del clima en Bogotá para este viernes 4 de septiembre de 2026. Esta información, difundida por el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, es esencial para que usted organice sus actividades y evite contratiempos causados por posibles cambios en las condiciones meteorológicas. De acuerdo con el informe del IDIGER, durante la madrugada de este viernes se prevén condiciones de tiempo seco, aunque existe una probabilidad de lloviznas, especialmente en el sur de la ciudad. Asimismo, la temperatura mínima estimada ronda los 10 °C, presentando un ambiente frío desde las primeras horas.

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Para la mañana, el IDIGER anticipa que Bogotá tendrá condiciones mayormente secas, con un cielo predominantemente nublado. Esta situación permite que los habitantes puedan desplazarse por la ciudad teniendo presente que el clima puede variar, sobre todo en zonas puntuales. La importancia de conocer estos detalles radica en la planeación de la rutina diaria, como elegir el tipo de ropa, prever posibles demoras en desplazamientos o decidir la conveniencia de portar accesorios impermeables.

El Sistema Alerta Bogotá (SAB), otra herramienta de referencia mencionada en el reporte, pone a disposición de los ciudadanos el monitoreo detallado del clima en el Distrito. La consulta del estado del clima se puede hacer fácilmente a través de la web oficial del SAB. Además, destacan que los usuarios pueden utilizar herramientas digitales como el portal Mapas Bogotá para consultar, en tiempo real, el pronóstico y la presencia de lluvias en diferentes sectores de la ciudad. El proceso se realiza ingresando a mapas.bogota.gov.co, seleccionando el ícono correspondiente, eligiendo la opción "Lluvias" y digitando luego la dirección de interés. Así, el sistema muestra si en esa ubicación está lloviendo o presenta amenazas de precipitación.

La información compartida, según fuentes oficiales como el IDIGER y el Sistema Alerta Bogotá, permite que los ciudadanos tomen decisiones informadas y reduzcan imprevistos ante las variaciones climáticas. Consultar este tipo de pronósticos es una recomendación constante para quienes residen o transitan por la ciudad, especialmente en fechas en las que se esperan eventos importantes o vencimientos de obligaciones, como la segunda cuota del impuesto de vehículos, también programada para este 4 de septiembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima en Bogotá usando el Sistema Alerta Bogotá (SAB)?

Se puede consultar el pronóstico del clima en Bogotá ingresando a la página oficial del Sistema Alerta Bogotá (SAB), donde se publica información detallada sobre el estado del tiempo en el Distrito. El SAB ofrece reportes actualizados y permite saber de manera confiable si hay probabilidades de lluvias, lloviznas o cambios en la temperatura.

¿Cómo funciona el mapa de lluvias en Mapas Bogotá y qué utilidad tiene para los ciudadanos?

El mapa de lluvias de Mapas Bogotá es una herramienta digital que facilita a los habitantes de la ciudad consultar en tiempo real si está lloviendo en un sector específico. Para usarlo, solo se debe ingresar al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionar el tipo de mapa "Lluvias" y digitar la dirección de interés, obteniendo al instante información útil para programar salidas o actividades frente a las variaciones del clima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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