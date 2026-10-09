Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', se llevó a cabo una jornada integral de inspección, vigilancia y control en la localidad de Los Mártires, ubicada en la capital del país. Según información publicada por la Alcaldía de Bogotá, esta intervención se centró en fortalecer el control comercial y la seguridad de los espacios públicos de la zona. La jornada reunió a cerca de 103 funcionarios pertenecientes a distintas entidades distritales y de la Fuerza Pública, consolidando un trabajo articulado quienes, bajo la coordinación de la Alcaldía Local de Los Mártires, buscaron garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en establecimientos comerciales y zonas de uso público.

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El operativo incluyó la visita y revisión detallada de siete establecimientos comerciales: tres enfocados en la venta de productos de perfumería y cuatro en la comercialización de equipos celulares. En estos espacios se verificaron las condiciones de funcionamiento y la documentación, además de supervisar la venta de celulares con controles sobre la legalidad de los dispositivos comercializados. Como parte de los resultados, se registraron a 30 personas —18 hombres y 12 mujeres— y se realizaron cinco registros en el interior de los establecimientos. Así mismo, se verificaron cinco chazas, que son puestos de venta informal, y se ejecutaron ocho controles denominados CTP. Un aspecto relevante fue la imposición de tres comparendos a establecimientos de perfumería por no contar con la documentación exigida.

Por otra parte, la jornada permitió ejecutar cuatro controles a la comercialización de bebidas alcohólicas, con el acompañamiento del área de Rentas, que no presentaron ninguna novedad. En cuanto a la venta de celulares, se revisaron 30 códigos IMEI, es decir, el Identificador Internacional de Equipo Móvil, sin encontrar irregularidades, lo que permitió verificar la procedencia lícita de estos dispositivos.

La intervención también abordó la ocupación informal del espacio público por vendedores de celulares, favoreciendo la movilidad y el disfrute de residentes, trabajadores y transeúntes. Estas acciones, de acuerdo con la Alcaldía Local y la Administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad y el orden en las diferentes localidades. El alcalde local John Jader Suárez Delgado ha destacado la importancia de continuar con operativos y acciones coordinadas que permitan la presencia institucional en el territorio y garanticen el uso adecuado de los espacios públicos por parte de la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué resultados dejó el operativo de control en establecimientos de Los Mártires?

Durante la jornada de inspección, vigilancia y control en Los Mártires se visitaron siete establecimientos, se verificaron cinco chazas y se revisaron 30 celulares a través de sus códigos IMEI, todos sin novedad. Además, se impusieron tres comparendos por falta de documentación en locales de perfumería y se realizaron controles sobre bebidas alcohólicas y venta informal, evidenciando la articulación de distintas entidades por mejorar la seguridad y legalidad en la zona.

¿Qué es el IMEI y por qué es importante su revisión en operativos de celulares?

El IMEI, o Identificador Internacional de Equipo Móvil, es un código único para cada teléfono celular que permite verificar su procedencia y legalidad. Revisar el IMEI durante los controles es clave para prevenir y detectar casos de comercialización de equipos robados, como lo evidenció la jornada realizada en Los Mártires, donde todos los equipos verificados no presentaron novedades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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