Laura Moreno y Jessy Quintero quedaron aliviadas al quedar definitivamente absueltas del caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares, el estudiante de Los Andes hallado muerto en el parque El Virrey de Bogotá el 31 de octubre de 2010. La Corte Suprema de Justicia argumentó que no debían seguir vinculadas como implicadas del presunto homicidio.

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Después del caso, ambas fueron alejándose poco a poco de la esfera mediática y con los años se les perdió prácticamente toda la pista de cómo hicieron sus vidas. De hecho, ninguna ha dado declaraciones del fallo del alto tribunal a su favor. Quien sí detalló cómo han estado es el abogado que las representó durante todo el caso, Jaime Granados.

¿Cómo están actualmente Laura Moreno y Jessy Quintero?

El jurista aseguró recientemente que ambas continuaron construyendo sus carreras. “Ellas siguieron sus vidas como les tocaba, con gran resiliencia“, aseguró Granados en una entrevista para La FM.

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Por el lado de Quintero, Granados detalló que vive afuera del país, mientras que Moreno estuvo por un tiempo en el exterior, pero que regresó a territorio nacional. Actualmente, a quien vinculaban en un romance con Luis Andrés Colmenares está casada y vive con su familia.

“Jessy Quintero terminó fuera de Colombia, continuando con su vida. Laura, después de un periodo fuera, regresó, se casó y tiene su familia. Una mujer valiente, muy inteligente, con una entereza moral impresionante”, agregó el poderoso abogado en La FM.

#LoDijoEnLaFM | “¿Cómo es la vida hoy de Laura Moreno y Jessy Quintero?”, esto respondió Jaime Granados Peña, abogado de Laura Moreno. pic.twitter.com/NSShazlJQ9 — La FM (@lafm) April 17, 2026

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A su vez, Granados manifestó que sus apoderadas también fueron víctimas de la Fiscalía al ser presentada directamente como culpables, pese a que ellas se presentaron a las audiencias.

“Para entender aquí que, si hay víctimas, no solo fue la familia Colmenares de esta situación (la pérdida de vida de un ser humano) pero no de un delito, sino de un accidente. En todo caso es importantísimo establecer que hay que enviar un llamado para que la Fiscalía no repita estos errores”, sentenció Granados en La FM.

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