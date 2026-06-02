Las autoridades avanzan en la investigación del grave accidente de tránsito que se registró durante el fin de semana en el barrio Maracay, en Dosquebradas (Risaralda), y que dejó cinco personas heridas y al menos siete vehículos involucrados.

Sigue a PULZO en Discover

Con el paso de las horas se conoció la identidad del conductor del automóvil que habría causado el siniestro. Se trata de Carlos Alberto Vargas Pareja, de 39 años, quien conducía un Audi TT Roadster convertible modelo 2016 de color amarillo, identificado con las placas IRK-905.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el vehículo embistió a varios automotores en una cadena de impactos que involucró un taxi, una camioneta Volkswagen gris, varias motocicletas y otros vehículos que transitaban por el sector.

La magnitud del choque quedó registrada en videos grabados por testigos, donde se observa cómo varios automotores terminaron con severos daños materiales tras el impacto. El accidente generó momentos de angustia entre los habitantes de la zona y obligó a la intervención de organismos de emergencia para atender a los lesionados.

Según informó el coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el conductor presentaba un alto grado de excitación y, presuntamente, estaría bajo los efectos de bebidas embriagantes al momento del accidente.

Las autoridades señalaron además que Vargas Pareja inicialmente se negó a practicarse la prueba de alcoholemia. Sin embargo, tras la intervención de la Fiscalía, un juez autorizó la realización obligatoria del examen para avanzar en el proceso judicial.

El conductor fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.

Los reportes médicos indican que cinco personas resultaron lesionadas. Entre ellas se encuentra Jhon Fredy Alzate, quien sufrió fracturas de tibia y peroné; Juan Carlos Mejía, con fractura en una de sus extremidades inferiores; Luis Mauricio Cárdenas, que presentó contusiones y un esguince en la muñeca; Sergio Stiven Mendoza, conductor de una camioneta Volkswagen, con lesiones lumbares; y Luz Mery Ramírez, quien sufrió un trauma en la cabeza.

La investigación también permitió establecer algunos detalles sobre el conductor. Según reveló El Tiempo, Vargas Pareja es oriundo de Urrao, Antioquia, y recientemente llegó a la región cafetera. Según registros comerciales, figura como propietario de varios establecimientos de comida rápida bajo la marca Beto Burger Parrilla, ubicados en Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas.

Además, en redes sociales aparece promoviendo eventos relacionados con motocicletas de alto cilindraje y carreras organizadas en ciudades como Medellín, Manizales y Pereira. Las autoridades indagan si estas son carreras legales o son los llamados ‘piques’ ilegales.

Otro aspecto que ha llamado la atención de la investigación de El Tiempo es que, según los registros consultados, no aparecen comparendos de tránsito asociados a Vargas Pareja. Incluso, al momento de conocerse la información preliminar del caso, tampoco figuraba registrado el comparendo derivado del accidente que terminó con la inmovilización del Audi.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para evitar manejar bajo los efectos del alcohol y respetar las normas de tránsito, con el fin de prevenir tragedias que puedan poner en riesgo la vida de otras personas en las vías del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.