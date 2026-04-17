El caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares tuvo un movimiento trascendental, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero. El alto tribunal pidió que se les considere inocentes en el supuesto homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, esto por una duda razonable.

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La decisión de absolver a las dos principales sospechosas de la muerte del joven que tenía 20 años cuando falleció dividió opiniones, principalmente en la familia de Colmenares. Luis Alonso, papá de Andrés, fue uno de los que primero habló. Aunque aseguró que iba a acatar el fallo por la Corte Suprema este jueves 16 de abril.

“Asisto a la lectura de la sentencia de casación con serenidad y respeto”, aseguró el hombre a través de su cuenta en ‘X’. No obstante, sí se mostró disgustado con la Fiscalía y en Blu Radio cuestionó la forma en la que investigó el caso de su hijo y cómo sus fallos no pudieron demostrar que hubo homicidio.

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“La Fiscalía fue inepta para demostrar, como lo dijo el magistrado, el homicidio, como también la contraparte no tuvo los elementos para demostrar que hubo accidente”, dijo Colmenares sr. en la emisora citada.

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Aunque la responsabilidad de la absolución se la achacó principalmente a la Fiscalía, Luis Alonso Colmenares tuvo críticas con la defensa que buscaba demostrar que el deceso de su hijo en el parque El Virrey de Bogotá fue un accidente.

“La Corte sí valora y le hace un reconocimiento a Máximo Duque en la exhumación; lo que hace es descalificar al payaso que trajeron de España y que no podía dar un dictamen forense a partir de una fotografía, que eso era un abuso y una falta de respeto a la ciencia médica de Colombia… Acá lo que hubo fue un atropello por la contraparte, eso trajeron gente de todo el mundo que demostró que la plata bailaba”, sentenció Luis Alonso en Blu Radio.

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años

Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.