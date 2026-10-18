Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Nicolás Pinto comenzó a notar las primeras señales de calvicie cuando, tras salir de la piscina o peinarse con el cabello húmedo, percibía zonas cada vez más transparentes en su coronilla. Sus amigos, entre bromas, le recomendaban ir a Turquía, país reconocido internacionalmente por ser uno de los destinos principales para someterse a injertos capilares, pues de acuerdo con los datos citados en el texto, registra más de 690.000 búsquedas anuales relacionadas con trasplantes de cabello. Sin embargo, Nicolás descubrió que esta recomendación ha cambiado con los años, pues en la actualidad ya no es necesario trasladarse hasta el Medio Oriente para acceder a este tipo de procedimientos.

Sigue a PULZO en Discover

En el norte de Bogotá, clínicas especializadas en injerto capilar han proliferado en los últimos años, respondiendo a una demanda creciente por parte de la población masculina. Allí, profesionales como Martín Castillo Rueda, médico cirujano con especialización en medicina estética y tricología avanzada, atienden a pacientes que buscan recuperar su cabello y, con ello, la confianza en sí mismos. Según la información recogida, la seguridad y tranquilidad que aporta el cabello son aspectos fundamentales para quienes optan por este procedimiento, como lo relató el propio Nicolás: “A mí el cabello me da seguridad, tranquilidad y paz. ¡Me gusta! Nunca me he imaginado calvo. Esa es la verdad”.

El caso de Nicolás no es aislado. Cada vez más hombres acuden a especialistas en busca de soluciones ante la pérdida del cabello, un fenómeno que antes era motivo de resignación o de viajes al extranjero, pero que hoy se atiende en clínicas locales. El procedimiento, descrito como una “cirugía” en la que los folículos capilares se restauran para cubrir las áreas afectadas, representa un cambio significativo en el acceso y la percepción de la calvicie masculina. De acuerdo con el relato, la decisión de Nicolás de someterse a este tratamiento surgió tras notar que su apariencia cambiaba radicalmente cuando su cabello estaba húmedo, llevando al convencimiento de que debía intervenir de manera temprana para evitar una imagen con la que nunca logró identificarse.

Así, la presencia de clínicas de trasplante capilar en Bogotá demuestra la evolución en las soluciones estéticas disponibles y cómo una necesidad antes asumida como inevitable se ha convertido en una alternativa accesible y cotidiana para quienes desean conservar su cabello.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Turquía es uno de los países más buscados para el trasplante de cabello?

Turquía se ha posicionado como uno de los líderes mundiales en el campo de los trasplantes capilares, con más de 690.000 búsquedas anuales de acuerdo con lo mencionado en el texto. Esta demanda internacional se debe a la reputación que ha construido el país como destino preferido para quienes buscan este tipo de procedimientos.

¿Cómo ha cambiado la oferta de clínicas capilares en Bogotá en los últimos años?

Según la información citada, en el norte de Bogotá han surgido numerosas clínicas especializadas en injerto capilar, facilitando el acceso de los hombres a tratamientos innovadores sin necesidad de trasladarse a otros países y respondiendo a la creciente demanda local por soluciones para la calvicie.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.