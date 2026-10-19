Bogotá tendrá una nueva semana de actividades y manifestaciones en el centro de la ciudad. La programación anunciada va del lunes 19 al sábado 24 de octubre y tiene como punto de encuentro el espacio frente al Museo Nacional.

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(Vea también: Protestas frente al Museo Nacional se extienden a la Caracas y afectan a Transmilenio: reportan cierre de estación)

Las jornadas están previstas principalmente entre las 10:00 a. m. y las 12:00 m. Si tiene planes de pasar por este sector, esta es la agenda difundida para los próximos días.

Fechas, horarios y lugar de las actividades en Bogotá

Lunes 19 de octubre

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10:00 a. m.: actividad programada frente al Museo Nacional.

actividad programada frente al Museo Nacional. 11:00 a. m.: segundo encuentro en el mismo punto.

Martes 20 de octubre

10:00 a. m.: actividad programada frente al Museo Nacional.

actividad programada frente al Museo Nacional. 11:00 a. m.: segundo encuentro en el mismo punto.

Miércoles 21 de octubre

10:00 a. m.: actividad programada frente al Museo Nacional.

actividad programada frente al Museo Nacional. 11:00 a. m.: segundo encuentro en el mismo punto.

Jueves 22 de octubre

10:00 a. m.: actividad programada frente al Museo Nacional.

actividad programada frente al Museo Nacional. 11:00 a. m.: segundo encuentro en el mismo punto.

segundo encuentro en el mismo punto. 12:00 m.: tercera actividad en el mismo lugar.

Viernes 23 de octubre

10:00 a. m.: actividad programada frente al Museo Nacional.

actividad programada frente al Museo Nacional. 11:00 a. m.: segundo encuentro en el mismo punto.

Sábado 24 de octubre

11:00 a. m.: actividad programada frente al Museo Nacional.

actividad programada frente al Museo Nacional. 12:00 m.: segundo encuentro en el mismo punto.

¡Se buscan! los objetos censurados del @museonacionalco #ClaseALaCalle https://t.co/PPLROee34T — Andrea María (@AndreaMariaNM) October 19, 2026

¿Qué tener en cuenta si va a pasar por el sector?

El punto indicado en las convocatorias es frente al Museo Nacional de Colombia, en el centro de Bogotá. La programación corresponde a actividades anunciadas para cada fecha; las imágenes compartidas no especifican cierres viales ni cambios confirmados en el transporte público.

Si necesita desplazarse por la zona, consulte los reportes oficiales de movilidad y transporte antes de salir, por si se presentan novedades durante las jornadas.

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