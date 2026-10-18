Por: El Espectador

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Durante la semana del 19 al 24 de octubre, Bogotá será escenario de una serie de protestas y actos culturales organizados en distintas localidades, según informó la Secretaría de Gobierno. La programación responde a la agitación vivida el fin de semana anterior, cuando manifestaciones en la ciudad derivaron en incidentes, y se espera que estos eventos continúen en diferentes sectores de la capital.

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Las actividades se concentrarán principalmente en las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero, sectores reconocidos por su relevancia histórica y social en Bogotá. De acuerdo con la información oficial, los puntos de mayor convocatoria serán el Museo Nacional, la Plaza de Bolívar, la Embajada de Estados Unidos y el Parque de los Hippies. Cada uno alojará plantones, marchas y actos culturales enfocados en diversas causas, como la reivindicación de la memoria histórica, expresiones artísticas y reclamos relacionados con temas ambientales.

Uno de los ejes centrales de la agenda es el evento denominado “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”, que tendrá lugar a las 10:00 a. m. en el Museo Nacional todos los días de lunes a sábado. Este acto busca visibilizar la censura cultural y promover la reflexión colectiva sobre el patrimonio y la memoria. Otro plantón relevante titulado “No a la censura” está programado para el lunes en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, también en la localidad de Santa Fe, a partir de las 11:00 a. m.

La agenda también reserva espacio para manifestaciones contra el fracking, práctica de extracción de hidrocarburos, con una jornada continental frente a la Embajada de Estados Unidos en Teusaquillo. Destaca igualmente la “Jornada por la paz” que se realizará en la Plaza de Bolívar, aunque su horario está por confirmarse. El fin de semana, el sábado, se sumarán el evento “Sembrando memoria” en el Parque de los Hippies y la “Cumbre Nacional Popular”. Finalmente, el domingo 25 de octubre a las 12:00 p. m., partirá la marcha “Del arte a la calle ni un paso atrás” desde el Museo Nacional rumbo a la Iglesia G12.

La Secretaría de Gobierno recomendó a los ciudadanos que transiten cerca de estos espacios consultar previamente las condiciones de movilidad e informarse sobre posibles cambios en horarios y recorridos para evitar inconvenientes. La agenda fue divulgada para que la ciudadanía esté al tanto del desarrollo de estas manifestaciones y adopte las precauciones pertinentes, según El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué eventos conforman el cronograma de protestas en Bogotá para la semana del 19 al 24 de octubre?

El cronograma incluye múltiples actos, como plantones, marchas y eventos culturales diariamente desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de octubre, con énfasis en el evento “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”, además de plantones contra la censura, jornadas por la paz, manifestaciones ambientales y marchas artísticas, en puntos emblemáticos como el Museo Nacional, la Plaza de Bolívar y la Embajada de Estados Unidos.

¿En qué horarios y lugares se realizarán las principales manifestaciones en Bogotá esta semana?

La mayoría de los actos culturales y plantones iniciarán a las 10:00 a. m., especialmente en el Museo Nacional, mientras que otros eventos, como el “Plantón no a la censura” y la marcha artística del domingo, tienen horarios que inician a las 11:00 a. m. y 12:00 p. m., respectivamente. Las localidades protagonistas serán Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero, y se recomienda consultar las condiciones de movilidad antes de desplazarse.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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