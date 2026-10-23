Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), se encuentra adelantando una nueva propuesta normativa para reorganizar la realización de carreras atléticas en la ciudad. Según afirma el secretario distrital de gobierno, Gustavo Quintero Ardila, esta medida surge como respuesta a las solicitudes de habitantes de barrios como Pablo VI y La Esmeralda, quienes han manifestado afectaciones por la constante concentración de estos eventos deportivos en varias zonas de la localidad de Teusaquillo.

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De acuerdo con datos oficiales de la Alcaldía, en 2025 se efectuaron 26 carreras atléticas en Bogotá, de las cuales 16 utilizaron trayectos similares en seis barrios de Teusaquillo. Este patrón de repetición ha motivado reclamos de residentes afectados por la frecuencia de estas actividades, especialmente los fines de semana, dificultando la vida cotidiana y el disfrute del entorno barrial.

Ante este panorama, la administración distrital ha decidido intervenir para descentralizar las rutas y propiciar que los eventos deportivos se extiendan a otras zonas del Distrito Capital. Gustavo Quintero señaló que se está trabajando en un borrador de resolución que permita descongestionar la cantidad de carreras en lugares específicos, dada la preocupación por el bienestar de las comunidades que han sido reiteradamente impactadas.

El funcionario puntualizó que en 2025 participaron aproximadamente 172.000 personas en carreras atléticas dentro del distrito, cifra que evidencia el crecimiento de esta actividad física en la ciudad y la necesidad de una mejor distribución de los escenarios para su desarrollo. Además, se contempla en la nueva normativa la imposición de sanciones administrativas a organizadores que incumplan los requisitos y permisos exigidos para la realización de eventos.

La gestión de la Alcaldía, según lo expuesto por Quintero, no solo persigue una mejora logística, sino que también promueve el diálogo con agrupaciones vecinales y busca un equilibrio entre la promoción de la actividad física y el respeto por la calidad de vida de quienes residen en los sectores más afectados. “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, se está destacando por ser una ciudad de carreras, pero tenemos que hacerlo de manera respetuosa con quienes viven en los territorios”, subrayó el secretario, resaltando la importancia de conciliar intereses y garantizar la convivencia y el esparcimiento saludable en espacios públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Alcaldía Mayor de Bogotá quiere descentralizar las carreras atléticas de Teusaquillo?

La Alcaldía Mayor de Bogotá busca descentralizar las carreras atléticas de Teusaquillo porque, según la Secretaría Distrital de Gobierno, una parte considerable de estos eventos se concentra repetidamente en pocos barrios de esta localidad, lo que afecta la calidad de vida de los residentes. El objetivo principal es distribuir mejor las carreras para evitar molestias recurrentes y permitir que más sectores de la ciudad se beneficien de estas actividades, promoviendo así el equilibrio entre el deporte y la convivencia vecinal.

¿Qué tipo de sanciones administrativas contempla el nuevo borrador de resolución para carreras atléticas en Bogotá?

El borrador de resolución que adelanta la Secretaría Distrital de Gobierno incluye sanciones administrativas para los organizadores de carreras atléticas que no cumplan con los requisitos y permisos establecidos para la realización de estos eventos en Bogotá. Aunque no se detallan los tipos de sanción en el documento disponible, se enfatiza la intención de regular estrictamente la actividad para asegurar el orden y la legalidad en la planificación y ejecución de cada carrera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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