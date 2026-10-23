Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) continúa apostando por la formación cultural y creativa de los bogotanos con una nueva actividad gratuita. De acuerdo con Idartes, el próximo sábado 24 de octubre de 2026 se realizará el taller ‘Narración para Audiovisuales’, una oportunidad para que los ciudadanos mayores de 18 años exploren los fundamentos narrativos aplicados a medios audiovisuales. Este encuentro, que tendrá lugar entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde en el Estudio Estambul del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, busca promover la comprensión profunda de cómo la voz, la imagen, la música y el diseño sonoro pueden articularse para crear una experiencia narrativa integral.

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La invitación a este taller se enmarca en la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la cual ofrece constantemente planes culturales pensados para públicos diversos. Según información divulgada por Idartes, durante las dos horas que dura el taller, los asistentes comenzarán por adquirir conocimientos teóricos sobre los principios básicos de la narración audiovisual. Posteriormente, podrán poner en práctica lo aprendido, grabando su propia narración bajo la guía de expertos.

El acceso al taller es completamente libre, pero para participar es necesario que los interesados se inscriban previamente a través de la plataforma oficial proporcionada por Idartes. Con el objetivo de fortalecer los procesos culturales y educativos, esta actividad dará prioridad al público mayor de 18 años, asegurando así una experiencia formativa adaptada a adultos.

Entre los puntos destacados del evento está el enfoque en la producción práctica y la comprensión del trabajo interdisciplinario que implica la narración audiovisual. El taller está pensado para que cada participante comprenda mejor cómo interactúan los distintos componentes de una obra: la voz del narrador, las imágenes presentadas, la musicalización adecuada y el diseño sonoro, elemento clave que consiste en la creación, edición y manipulación de sonidos para aportar sentido y emoción a las piezas audiovisuales.

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, iniciativas como esta han impulsado a artistas y ciudadanos a participar activamente en la vida cultural de la ciudad, enriqueciendo su perspectiva sobre los lenguajes artísticos contemporáneos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo inscribirme en el taller ‘Narración para Audiovisuales’ de Idartes en Bogotá?

Para participar en el taller, debe inscribirse a través de la plataforma mencionada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). El enlace para el registro fue compartido en la información oficial del evento y la inscripción es obligatoria para reservar su cupo en el espacio gratuito.

¿Qué es el diseño sonoro y por qué es importante en la narración audiovisual?

El diseño sonoro es el proceso de creación, edición y manipulación de los sonidos que acompañan a una producción audiovisual. Su importancia radica en que potencia la atmósfera, refuerza emociones y complementa la narrativa, permitiendo que la experiencia sea más rica e inmersiva para el espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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