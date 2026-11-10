La presentadora Carolina Cruz respondió a una pregunta de sus seguidores sobre la relación de su novio, el piloto Jamil Farah, con sus hijos Matías y Salvador. Su respuesta también incluyó una aclaración sobre Lincoln Palomeque, padre de los pequeños y su expareja, con quien mantuvo una relación durante más de una década.

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La inquietud surgió durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Uno de los usuarios quiso saber cómo se llevan los niños con la actual pareja de la presentadora y preguntó: “¿Cómo se llevan tus hijos con tu pareja? Nunca los he visto juntos en una foto”.

Dicha pregunta llevó a Cruz a explicar cómo se ha integrado Farah a la vida familiar y qué tipo de vínculo ha construido con los menores. La vallecaucana no solo habló de la cercanía que existe entre ellos, sino que también dejó claro que su relación sentimental no ha cambiado el lugar que ocupa el actor en la vida de sus hijos.

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Según recogió Publimetro, la presentadora respondió que los pequeños tienen una buena relación con el piloto y que lo reconocen como una persona cercana, sin atribuirle un papel distinto al que él mismo ha querido asumir.

¿Cómo ven los hijos de Carolina Cruz a Jamil Farah?

Ante la pregunta de un seguidor sobre la relación entre su novio y Matías y Salvador, Carolina Cruz aseguró que ambos se llevan muy bien con Jamil Farah.

“Se la llevan muy bien, lo ven como él siempre ha querido que lo vean, como un gran buen amigo”, escribió la presentadora en su respuesta.

Con esa explicación, Cruz dejó ver que el piloto ha construido una relación de confianza y amistad con los niños, sin intentar ocupar el lugar de su padre. La respuesta también permitió entender por qué la presentadora mantiene cierta reserva al compartir imágenes de su pareja junto a sus hijos.

Carolina Cruz aclaró qué lugar ocupa Lincoln Palomeque

La presentadora también aprovechó la conversación para referirse a Lincoln Palomeque y al vínculo que mantiene con sus hijos. Frente a las inquietudes sobre la llegada de una nueva pareja a su vida, fue enfática en que nunca ha pretendido que Jamil Farah reemplace al actor como figura paterna.

“Respeto mucho la relación de mis hijos con su papá que es hermosa, jamás he buscado un reemplazo, solo una persona que me ame y ame mi mundo, y él sabe cómo hacerlo”, expresó.

La declaración deja claro que Cruz busca mantener separados los roles de su pareja y el padre de sus hijos. También destacó que valora la relación que Matías y Salvador tienen con Palomeque, pese a que ambos terminaron su relación sentimental en 2022.

¿Desde cuándo Carolina Cruz tiene una relación con Jamil Farah?

Después de su separación de Palomeque, con quien estuvo durante más de diez años, la presentadora comenzó una relación con Jamil Farah en 2023. El piloto y modelo ha aparecido en diferentes publicaciones junto a Cruz, quien ha compartido algunos momentos de sus viajes y experiencias como pareja.

Sin embargo, sus recientes declaraciones muestran que la presentadora procura establecer límites cuando se trata de integrar su vida sentimental con los espacios de sus hijos.

En ese sentido, también ha explicado que las demostraciones de afecto entre ella y Farah son más discretas cuando están acompañados por los pequeños, pues busca que se sientan cómodos en los momentos familiares.

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