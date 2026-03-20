Así como salió a la luz el romance de una reconocida actriz con un empresario, uno de los episodios amorosos más recordados en Colombia tuvo un nuevo capítulo debido a un emotivo mensaje.

Sigue a PULZO en Discover

Carolina Cruz sorprendió a propios y extraños con un saludo especial para Lincoln Palomeque en su cumpleaños, en el que revivió la ruptura que tuvieron luego de 14 años como pareja.

“Cuando tomamos la decisión de ser padres y ser pareja, creímos que iba a ser para toda la vida. Nunca pasó por nuestras cabezas que en algún momento no estaríamos juntos como pareja”, afirmó en primera instancia.

En medio de la reflexión más que inesperada sobre un tema muy personal de sus vidas sentimentales, dejó en evidencia las razones que llevaron a esa determinación de separarse.

Lee También

“Créanme, el amor se transforma y más cuando dos personas sanan, perdonan, entienden, pasan la página desde el respeto y no desde el ego, ese ego hace mucho daño y ese daño afecta a los menos culpables… los hijos”, aseguró.

Finalmente, la presentadora de ‘Día a día’ cerró su publicación con un deseo lleno de calidez en medio de la conmemoración para el actor nortesantandereano, padre de sus dos hijos.

“En tu cumpleaños, le pedimos a Dios que te cuide y te proteja siempre para que te sigas gozando y disfrutando a este par de muñecos que te aman, que te llene de vida y salud pasa feliz”, sentenció.

El mensaje no pasó desapercibido y en las primeras 3 horas al aire tuvo más de 76.000 reacciones positivas y más de 1.900 comentarios en los que se exaltó la sinceridad de la vallecaucana sobre algo tan personal

Esta fue la publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚 𝑪𝒓𝒖𝒛 ᴏsᴏʀɪᴏ~Presentadora (@carolinacruzosorio)

El texto estuvo acompañado de varias imágenes de Palomeque junto a sus dos hijos, Matías y Salvador, en postales en las que se nota cómo comparten en familia.

¿Por qué se separaron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

La separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque ha sido uno de los temas más comentados en la industria del entretenimiento colombiano. Tras casi catorce años de relación y dos hijos en común, la pareja anunció su ruptura definitiva en marzo de 2022.

A pesar de la ola de rumores que sugerían infidelidades o conflictos mayores, ambos protagonistas han aclarado que el fin de su unión se debió a un proceso natural de transformación del amor y a un distanciamiento emocional que se volvió irreversible con el tiempo.

Carolina Cruz ha explicado en diversas entrevistas que la decisión no fue repentina, sino el resultado de un largo periodo de reflexión. El desgaste de la rutina y las extensas jornadas de trabajo de Lincoln, quien frecuentemente se encontraba grabando producciones fuera de Bogotá o en el exterior, fueron factores que enfriaron la dinámica de pareja.

La presentadora señaló que llegó un punto en el que el amor de pareja se transformó en un cariño fraternal, lo que les impidió continuar bajo el mismo techo como compañeros sentimentales, priorizando la honestidad emocional sobre la apariencia.

Un elemento crítico durante sus últimos meses juntos fue la salud de su segundo hijo, Salvador. Aunque este proceso los mantuvo unidos como padres, la presión y el enfoque absoluto en el bienestar del menor también desplazaron el espacio dedicado a cultivar la relación.

Ambos acordaron que lo más sano para su familia era continuar sus caminos por separado, manteniendo una relación cordial y cercana para garantizar la estabilidad de sus hijos.

Lincoln Palomeque ha mantenido una postura más reservada, pero coincide en que el bienestar de los niños es la prioridad absoluta tras la separación.

Actualmente, ambos han rehecho sus vidas y mantienen una comunicación fluida por la crianza compartida. Carolina ha enfatizado que no hubo “buenos ni malos” en esta historia, sino dos personas que decidieron ser valientes al admitir que su ciclo como pareja había terminado. Este caso es un ejemplo de cómo las figuras públicas gestionan rupturas mediáticas desde la madurez y el respeto mutuo.

¿Cuántos años tiene Lincoln Palomeque?

Lincoln Palomeque nació el 20 de marzo de 1977 en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) y en 2026 celebra sus 49 años de edad. Su trayectoria en la televisión nacional e internacional lo ha consolidado como uno de los galanes más vigentes y respetados de la industria del entretenimiento en Latinoamérica.

El actor inició su formación profesional en la Casa del Teatro Nacional, aunque inicialmente cursó estudios de administración de empresas. Su salto a la fama ocurrió a finales de la década de los noventa con su participación en la serie juvenil ‘Francisco el Matemático’. Desde entonces, su carrera ha sido imparable, participando en producciones de gran éxito como Hasta que la plata nos separe, ‘Las muñecas de la mafia’ y la aclamada serie internacional ‘La Reina del Sur’.

A sus 49 años, Palomeque mantiene una presencia activa en redes sociales y en plataformas de ‘streaming’. Su vida personal también ha estado bajo el escrutinio público, especialmente por su relación de catorce años con la presentadora Carolina Cruz, con quien tiene dos hijos, Matías y Salvador. A pesar de su separación en 2022, el actor ha demostrado una madurez notable al priorizar su rol como padre presente y dedicado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.