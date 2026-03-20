En medio de rumores sobre una supuesta relación, la actriz cubana Daniela Tapia y Lorenzo Hernández, hijo del reconocido empresario Mario Hernández y exparticipante de ‘Masterchef’, han dado indicios de que estarían iniciando un romance que ha captado la atención del público y la farándula colombiana en lo que va del año.

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Durante los últimos meses, ambos han sido vistos juntos en diversos eventos sociales y culturales, lo que ha reforzado los comentarios sobre su cercanía y posibles vínculos sentimentales.

Entre los lugares en los que se les ha observado destacan el Carnaval de Barranquilla, uno de los eventos más representativos del país, así como actividades familiares y reuniones con amigos.

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Entre estas apariciones públicas se incluyen cabalgatas y festivales de gran convocatoria como el Estéreo Picnic, donde Mario Hernández tiene un stand y donde Daniela y Lorenzo se encontraban juntos, provocando especulación entre los asistentes y seguidores en redes sociales.

Recientemente, la pareja estuvo en un evento cubierto por el programa ‘Lo sé todo’, donde fueron sorprendidos mientras compartían y demostraban una evidente cercanía.

Durante la interacción, el presentador les comentó a Daniela y Lorenzo que notaba cómo se iluminaban los ojos de la actriz al hablar de amor. Daniela, con una sonrisa, confirmó la percepción y señaló: “Sí… más contenta no he estado en la vida. Gracias, sé que tenemos muchas cosas en común, mientras uno lo cuida como un bebé”.

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Por su parte, Lorenzo Hernández también respondió a las preguntas sobre la relación, visiblemente sonrojado ante el tema. Cuando se le recordó que habían sido vistos muy juntos durante el Carnaval de Barranquilla y en la cabalgata, aceptó entre risas: “Sí, acepto… han pasado varias lunas. Han pasado años, meses, días…”, haciendo alusión al tiempo que han compartido y a la importancia de la conexión que han establecido.

El periodista también le preguntó qué es lo que más le ha gustado de Daniela. Lorenzo destacó su personalidad y su trayectoria: “Padres e hijos… cuando ella llegó hace un par de años con su primer papel en el país, ya mostraba un carisma y dedicación admirables. Es alguien con quien compartir es fácil, y creo que eso ha fortalecido nuestra cercanía”.

Las declaraciones de ambos no solo han confirmado la cercanía entre Daniela Tapia y Lorenzo Hernández, sino que también han provocado comentarios en redes sociales, donde seguidores y fanáticos han mostrado entusiasmo por este nuevo romance.

La pareja ha manejado la situación con naturalidad, dejando entrever que, aunque aún no hay un anuncio oficial de noviazgo, existe una conexión genuina que los ha unido en los últimos meses.

Este tipo de historias de la farándula muestran cómo las relaciones entre figuras públicas no solo llaman la atención del público, sino que también causan interés por la interacción entre el mundo artístico y los sectores empresariales del país.

En este caso, la mezcla entre la experiencia de Daniela Tapia en actuación y la cercanía de Lorenzo Hernández con el mundo empresarial ha creado un vínculo que muchos esperan ver consolidado con el tiempo.

En definitiva, lo que comenzó como rumores se ha ido transformando en indicios claros de un nuevo romance que promete ser uno de los más comentados de la temporada.

Daniela y Lorenzo, entre risas y miradas cómplices, han dejado entrever que la conexión entre ambos es auténtica, mientras continúan compartiendo momentos en eventos públicos, demostrando que este romance está tomando fuerza y que la farándula colombiana tiene un nuevo tema de conversación para seguir de cerca.

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