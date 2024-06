No es un secreto que Luisa Fernanda W y Daniela Tapia han creado una íntima amistad desde que participaron en el ‘reality’ ‘Los 50’ de Telemundo, pues la actriz cubana ahora pasa más tiempo en Colombia y en la mayoría de planes se le ve con la ‘influencer’ paisa.

Y cómo es natural, en algunos de esos planes también incluyen a Pipe Bueno, pareja de Luisa. A raíz de ello no han sido pocos los que han pensado negativamente y han dejado sus opiniones en redes sociales.

(Vea también: ¿Arrepentida? Luisa Fernanda W cambiará su cuerpo porque no está feliz con lo que se hizo)

En las fotos y videos donde aparecen Luisa y Daniela muchas personas le dicen a la influenciadora que cuide su relación.

Pero la gota que rebosó la copa fueron los mensajes que escribieron en la última publicación de las dos, donde insinúan que Daniela opaca a Luisa con su belleza.

La paisa de 30 años y madre de dos niños no toleró esos comentarios y salió a ponerles un tatequieto, se pronunció dejando saber que es una mujer muy segura.

“Niñas, dejen de reflejar sus inseguridades en mí. Independientemente de que me quiten el marido o no, eso a mí jamás me va a quitar el mujerón que soy, con Pipe, sin Pipe o sin el que sea”. dijo Luisa.