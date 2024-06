Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras colombianas con mayores seguidores en Instagram. Allí, suma más de 19 millones de fanáticos, quienes están pendientes de cada una de sus publicaciones.

Precisamente, en las últimas horas se fijaron y comentaron dos historias relacionadas con el cuerpo de la creadora de contenido, específicamente con su reciente pérdida de peso.

Y es que la famosa quiso compartir con sus seguidores lo orgullosa que está de su proceso, al seguir un estilo de vida saludable que le ha permitido volver a estar en forma.

“Estaba comiendo tan pero tan mal, que todo el mundo me escribía si estaba embarazada, y la verdad solo estaba hinchada e inflamada por culpa del azúcar. Durante una época volví a caer y lo que más comía era azúcar, me la pasaba comiendo crispetas cargadas de caramelo, y mucha, pero mucha grasa”, comenzó diciendo la creadora de contenido.

Para mostrar su cambio, Luisa Fernanda publicó una foto de su antes y una de ahora, además de revelar cuántos kilos ha perdido en los últimos meses.

“En esa foto estaba ocho kilos por encima de mi peso normal. Yo me subí ocho kilos en mi primer embarazo y nueve en el segundo, y este descuido me pasó sin estar embarazada. En un video les voy a contar qué estoy haciendo para estar más saludable”.

Durante este año la influenciadora también confesó que su rostro había cambiado, aunque no se debía a cirugías.

“Algo que me cambió muchísimo la cara es que me quité un diseño de sonrisa que no iba tan acorde con mi rostro. Eso me ayudó bastante (…) ¿Qué hago? Mucho yoga facial. Yo creo que es una de las cosas que me tiene el rostro tan bonito. Todos los días sin falta”, contó en Instagram.