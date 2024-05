La relación de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno siempre está dando de qué hablar por diferentes temas. Incluso, los famosos frecuentemente responden las preguntas de sus seguidores respecto a su convivencia, hijos y más.

Justamente, en las últimas horas la influenciadora volvió a sincerarse con sus fanáticos respecto a un tema por el cual le preguntan mucho: cómo hace para tener, en ocasiones, una relación a distancia. Lo anterior, teniendo en cuenta que tanto Luisa como Pipe tienen que viajar por trabajo, lo que los obliga a estar lejos.

“¿Cómo te sientes al estar tan lejos de Pipe?”, fue lo que exactamente le preguntó un seguidor, a lo que la empresaria respondió: “Que los dos estemos en países diferentes no nos hace estar lejos porque todo el tiempo mantenemos en contacto. A mí me encanta que él esté construyendo sus sueños y que esté de gira. Imagínense donde no. Sería frustrante”.