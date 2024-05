En repetidas oportunidades hemos conocido las opiniones y pensamientos de Luisa Fernanda W sobre las críticas y mensajes que recibe sobre la exhibición de su intimidad, los momentos que pasa junto a su familia y por mostrar su cuerpo. Pero ella siempre se ha mostrado muy tranquila por lo que comparte en sus perfiles, además de explicar que su vida y trabajo depende de las redes sociales.

Sin embargo, hubo una confesión que hizo en sus historias de Instagram que sorprendió a muchos, ya que pareciera que ha cambiado de opinión de haberse hecho tantos tatuajes en su cuerpo. A pesar de que dice que no es arrepentimiento o lamento por lo que ha decidido, reflexiona y entiende que debió pensar mejor en esos momentos de poner tanta tinta en su piel.

Así como han hecho muchas personalidades y famosos que se exhiben en redes sociales, como Yina Calderón o Yeferson Cossio, Luisa confesó que muchos le comentan sobre la cantidad de tatuajes que muestra y su opinión sobre estos:

“Recibo muchos comentarios acerca de mis tatuajes y, claramente, estoy de acuerdo con muchos. Aunque hoy en día no me gustan los tatuajes, hay unos en mí que amo y otros que, claramente, me voy a borrar”.