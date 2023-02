Después de festejar un par de días el cumpleaños de Pipe Bueno, Luisa Fernanda W volvió a su casa, a cuidar a sus hijos y a retomar las actividades normales, después de mostrarse en playa, con mucho sol y poca ropa. Pero justo antes de dormir, la noche del jueves 9 de febrero de 2023, la cerró con un mensaje sentido y que responde a los críticos.

Y es que, en medio del viaje con su pareja y varios amigos, la paisa subió fotos, videos y publicaciones para mostrar lo bien que estaban pasando, en medio de la ‘rumba’ y tomando algunos tragos. Este tipo de comportamientos ya le habían significado muchas críticas, supuestamente, porque no cuidaba a sus hijos. Además, le reclamaron que estaba tomando licor, mientras está en etapa de lactancia, y ella dio su explicación del caso.

Luisa Fernanda W respondió a los que critican que muestre su cuerpo en redes sociales

Ahora, los señalamientos llegaron por exhibir su cuerpo y mostrar mucha piel en sus redes, algo que ha hecho desde hace mucho tiempo y que ha llevado a que muchos la sigan y promocione muchas marcas como ‘influenciadora’. Pero ella no se escondió y, en medio de la afonía que le dejó la fiesta de los últimos días, habló corto y directo.

“Por estos días, ya no más posadera en la playa”, así empezó Luisa este mensaje, para después ponerse más seria:

“Estaba feliz tomándome fotos y todo. Y no sé por qué hay personas que les incomoda que a uno le guste tomarse fotos de su cuerpo.

No es lo único que hago en la vida, aparte de tomarme fotos y videos que se tratan sobre mí, porque me divierte y me gusta, también hago otras cosas”.

Y para dejar claro que su vida no es solo fiesta, playa, estar tomándose fotos o publicar en redes sociales, la ‘influenciadora’ explicó lo que hace y lo que muchos no ven:

“Soy mamá, soy mujer, trabajo, en medio de mi día a día me toca solucionar mis problemas y cosas, como a muchos de ustedes”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Además, Luis Fernanda W dice que ese tipo de fotos y videos, en los que muestra su cuerpo en diferentes momentos, son para darse un espacio, así que la gente debería entenderlo y no juzgar: “Esas fotos, bonitas, hacen parte del espacio que me doy a mí misma. Pero no es lo único que hago”.