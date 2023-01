En los últimos años, Luisa Fernanda W se ha convertido en tema de conversación por su maternidad. A su hogar llegó primero Máximo, y hace unos meses nació Domenic, quien complementó a la familia.

(Lea también: Cuánto cuesta ir a restaurante de Pipe Bueno y Luisa W; joven se pegó viaje desde Soacha)

Desde el minuto uno, la ‘influenciadora’ ha compartido en sus redes la experiencia como mamá y sus fanáticos han aplaudido que abra su corazón y muestre la realidad con momentos buenos y malos.

Ahora volvió a confesarse en sus historias de Instagram, asegurando que sus emociones estaban divididas por una razón: un viaje.

Y es que ella y Pipe Bueno fueron invitados a España, aunque en esta ocasión tuvieron que irse a Europa sin sus pequeños. Precisamente, la famosa se mostró feliz por esta nueva aventura, pero al mismo tiempo, reveló que estaba triste por no estar cerca de sus niños.

“Ustedes dirán que yo por qué tan perdida, pero es que me voy para Europa. Vamos solos. Tengo un guayabo tenaz porque no van los niños y es terrible. Es la primera vez que me voy a separar de ellos ocho días”.