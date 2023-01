A finales del año pasado, Luisa Fernanda W se convirtió en madre por segunda vez. La influenciadora y Pipe Bueno le dieron la bienvenida a Domenic, quien llegó para hacerle compañía a su hermano mayor, Máximo.

Desde el minuto uno el pequeño Domenic se ha convertido en centro de los comentarios. Varios afirman que se aparece a Pipe, mientras que otras aseguran que tiene la misma cara de Luisa.

Sin embargo, hay un detalle en especial que ha llamado la atención de los fanáticos de la pareja: los ojos del niño. Y es que el hijo de los famosos tiene los ojos muy claros, lo que ha hecho que varios se pregunten de dónde los sacó, ya que ni el artista, ni la creadora de contenido los tienen de aquel tono.

Pero ahora, en una nueva historia de Instagram, la también empresaria resolvió el misterio. Y es que mostró que en la familia de Pipe hay personas que tienen los ojos claros. Con exactitud presumió a Laura, hermana del artista, quien enamoró con su mirada.

Cabe mencionar que en el pasado ya le habían preguntado a la famosa sobre los ojos de Domenic, e incluso, algunos internautas sin filtro la cuestionaron sobre la “paternidad de Pipe”. Así que con esto acabó con toda clase de comentarios negativos.

La influenciadora siempre ha sido muy sincera en redes respecto a cada instante que ha vivido como mamá. Ella es capaz de revelar lo bueno, lo malo y hasta lo gracioso, todo para que otras madres se sientan identificadas.

Precisamente, hace algunas semanas contó una “bochornosa” anécdota que sucedió en el primer viaje en avión de Domenic.

Y es que el pequeño hizo de las suyas en pleno vuelo… y más de la cuenta, lo que obligó a Luisa a hacer piruetas en el baño.

“Yo entro en pánico y pienso si voy a lograr cambiarlo ahí. Agarro un montón de pañitos, empiezo a limpiarlo y en ese momento entramos en una zona de turbulencias, la más impresionante que he sentido en toda mi vida. Luego tocan a la puerta y me dicen que tengo que salir por mi seguridad. Me tocó salir con Domenic medio vestido y yo untada . Cuando lo hago las personas me miran como “pobrecita”, y sí, qué pesar de mí”.