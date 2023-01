La influenciadora y creadora de contenidos antioqueña se encuentra de vacaciones junto a Pipe Bueno y a sus hijos en la ciudad de Cartagena y recientemente documentó varios momentos de su día en los que, además de mostrar las personas que se encontraban en su viaje, también dejó ver el vestido de baño que usó.

A pesar de que este podría ser un detalle menor, los comentarios que llegaron sobre su bikini fueron positivos, pero una seguidora se refirió a su cuerpo, a lo que Luisa Fernanda W no dudó en responder por medio de sus historias, enviando un mensaje para ella y para las personas que comentan sobre el cuerpo ajeno.

La molestia e incomodidad de la creadora de contenido vino de la mano de una explicación contundente que se relaciona a su segundo hijo, Domenic. Esto fue lo que respondió Luisa Fernanda W a sus seguidores durante sus vacaciones.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W?

Después de subir varias fotos a su cuenta de Instagram y de mostrar momentos de sus días de descanso en las historias de su perfil, una usuaria le dejó un comentario a Luisa Fernanda W que aprovechó para contar cómo vive su proceso después de tener a Domenic y cómo se siente con su figura.

“Acabamos de llegar al lugar y este sitio está divino. Bueno, me cambié el vestido de baño, aunque el que tenía estaba divino, pero hoy esto y como en modo vestido de baño negro. Oigan, imagínense que ahorita en los comentarios, una nena me dijo dizque: “Lu, ¿estás embarazada otra vez? Es que te veo como pancita”… Ay Dios mío, por qué hacen esos comentarios… Llevo dos meses de posparto y así no estuviera en posparto, ¿qué? ¿Por qué hacen esos comentarios?”, afirmó la creadora de contenido.

Y continuó diciendo: “Dos meses de posparto y me siento bien, feliz, tranquila, aceptando mi proceso, disfrutando con mi familia, con mis hijos, disfrutando de como estoy, de como me veo”. Después de sus declaraciones, mostró cómo disfrutaba de la playa con su hijo Máximo, su esposo Pipe Bueno y varios famosos, entre ellos el creador de contenido colombiano Mario Ruiz y la actriz Kimberly Reyes.

¿Cuánto llevan Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

El cantante de música popular, Pipe Bueno, y Luisa Fernanda W están juntos desde finales de 2019, de acuerdo con lo que confirmó la influenciadora antioqueña. Su relación se confirmó ocho meses después de la muerte su exnovio, Legarda. A partir de allí, la pareja ha tenido dos hijos, Máximo, quien nació en el 2020, y Domenic, quien nació en octubre de 2022.