Así como hay muchas personalidades de la farándula y famosas, que han decidido retirar sus prótesis mamarias, debido a temas estéticos o de salud, también hay otras que no han pensado en hacerlo. Pues, en este segundo grupo se puede incluir a Luisa Fernanda W, que a finales de 2021 decidió aumentar el tamaño de su busto y no considera que haya exagerado.

Hablar de este tipo de temas parece muy fuerte y de índole privada, pero la pareja de Pipe Bueno no tuvo ningún filtro para leer y responder un par de preguntas que llegaron a sus perfiles de redes sociales sobre esto. Pero si tratar el tema en público ya es atrevido, la respuesta que dio la paisa fue mucho más ‘ruidosa’ y hasta polémica.

Luisa Fernanda W y la respuesta a quien la llamó “exagerada” por sus prótesis

El lunes 6 de febrero de 2023, mientras estaba corriendo con sus hijos Máximo y Domenic, para llegar al aeropuerto y emprender un viaje para celebrar el cumpleaños de Pipe, Luisa leyó esta pregunta que le escribieron en sus historias de Instagram: “¿Te sientes bien con el tamaño de los implantes de tus se…?, ¿no crees que exageraste un poco?”.

Y lejos de sentir pena, incluso respondiendo mientras llevaba a sus hijos en coche y caminaba en los largos pasillos de la terminal aérea, ella habló claro y firme:

“Si me puse los implantes grandes, era porque quería mis senos grandes. A mí, me encantan mis te… grandes. Si en algún momento cambió de opinión, pues lo medito y miro si me las quito o no me las quito. Pero, en este momento, en este preciso instante de mi vida, amo mis te… gigantes”.

Y para que a nadie le quedaran dudas sobre su seguridad y gusto por el cuerpo que luce en la actualidad, la ‘influenciadora’ sentenció: “Me encantan, la verdad. Me gustan, me siento cómoda, me siento espectacular [risas]”.

Pero el tema no terminó ahí y otro de los seguidores de Luisa Fernanda W cuestionó por el tamaño de las prótesis que se puso en su última intervención y ella no solo respondió, sino que también las exhibió: “Yo me puse 510 cc…”. Todo esto ya montada en un avión privado, mientras se escuchaba de fondo la voz de Pipe Bueno.

Esta crítica sobre el tamaño de sus implantes mamarios, es solo uno de los tantos ejemplos de las críticas que llegan a las redes de la paisa, casi todos sobre su vida privada y que la ponen en situaciones complicadas. Pero ella siempre ha dado la cara y responde a su manera.