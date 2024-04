Por: LA CHISMOSA

Luisa Fernanda W es una de las ‘influenciadoras’ más comentadas en redes sociales. No en vano, suma más de 19 millones de seguidores en Instagram. Allí, cuenta con fanáticos de “toda la vida” y aquellos que apenas la están conociendo.

(Le puede interesar: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se meten en ‘La casa de los famosos’: “Esperamos apoyo”)

Justamente, fue un fanático del pasado quien decidió hacerle una pregunta sobre su rostro. “¿Qué te hiciste en la cara? Estás cambiada”, así cuestionó a la creadora de contenido, quien respondió con toda la sinceridad del caso, e incluso, mostró una imagen de su pasado.

“Esta era mi cara antes de cualquier procedimiento, y les voy a contar qué me he hecho. Hace muchos años me operé la nariz, hace poquito me puso unos puntos de bótox en las cejas para levantarlas un poco. Hace mucho tiempo me hice un perfilamiento en los labios, pero me quedó mal hecho, así que me lo quité todo, y ahora estos son mis labios naturales”.

Además de eso, la empresaria afirmó que un detalle relacionado con sus dientes también sumó a su transformación. “Y bueno, algo que me cambió muchísimo la cara es que me quité un diseño de sonrisa que no iba tan acorde con mi rostro. Eso me ayudó bastante”.

(Lea también: “No juzgo a Nataly”: Luisa Fernanda W habló de separación de Umaña y Estrada)

De acuerdo con Luisa Fernanda, ahora se ve mejor que nunca y no tiene que ver con procedimientos, ni cirugías. Ella les contó a sus seguidores cuál es el secreto para “su eterna juventud”. “¿Qué hago? Mucho yoga facial. Yo creo que es una de las cosas que me tiene el rostro tan bonito. Todos los días sin falta”.

Luisa Fernanda W, molesta por chisme de Karen Sevillano

Recientemente, la influenciadora dio de qué hablar luego aparecer en un par de historias de Instagram desmintiendo un rumor relacionado con Karen Sevillano, quien se encuentra actualmente en ‘La casa de los famosos’.

De acuerdo con el chisme que se hizo viral, a Karen se le había visto en un aeropuerto (como si ya hubiera sido eliminada), aunque todavía se le ve al aire en el programa de RCN. Por eso, Luisa no dudó en desmentir lo dicho:

“Cuando yo estuve en Vix la semana pasada, pasé por el lugar por donde graban La casa de los famosos. Ustedes de seguro han visto esas ventanas que son como si fueran un espejo, bueno, ahí los graban. Entonces, me dejaron mirar por una de ellas y los vi a todos. O sea, todo es grabado en vivo”.

