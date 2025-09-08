Se trata de Daniela Tapia, actriz cubana con nacionalidad colombiana, quien reveló que estuvo delicada de salud. Mediante sus redes sociales, la artista contó que ya estaba bien, acompañada de una foto suya en la UCI. “Gracias a Dios, a mi doctor y seres amados que me han acompañado en cada instante”, escribió.

¿Cuál fue el misterioso mensaje de Daniela Tapia por su salud?

No obstante, la finalista de ‘Masterchef Celebrity 2023’ dejó un enigma en el aire y no reveló cuáles fueron las afecciones de salud que sufrió. “Cuando sea el momento les cuento todo, esta historia debe ser contada”, concluyó el mensaje.

Cabe recordar que Tapia preocupó a sus seguidores en 2023, pues estaba en Israel cuando Tel Aviv fue bombardeada y hasta mostró el búnker en el que tuvo que esconderse. Allí, contó que los apartamentos tienen una columna reforzada con hierro y aseguró que “en caso de que caiga una bomba ahí, se cae todo el edificio, pero la columna queda parada”.

¿Quién ganó ‘Masterchef Celebrity 2023’?

Carolina Acevedo se consagró como la ganadora de la quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia en octubre de 2023. En la ronda final, la actriz enfrentó a tres finalistas —Adrián Parada, Daniela Tapia y Nela González— al presentar un menú completo de cuatro tiempos inspirado en sus raíces tolimenses.

El jurado elogió su entrada sencilla pero llena de sabor, su trucha cocida a la perfección (aún cuando señalaron que la salsa podía mejorar), y especialmente su postre de achiras con helado, que fue calificado como un cierre redondo al menú, aplaudido sin reservas.

