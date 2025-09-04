Ana Karina Soto, presentadora de Buen Día, Colombia, confesó en una entrevista con ‘Lo sé todo’, de Canal Uno, que enfrenta nuevamente problemas de salud que la han llevado a la clínica y que afectan directamente su vida personal y laboral. La cucuteña explicó que los fuertes dolores se deben a cálculos en los riñones, enfermedad con la que ha lidiado durante años y por la que ya ha tenido que ser operada en dos ocasiones.

“Yo llevo muchos años teniendo problemas con los riñones, tengo cálculos, por eso me han tenido que operar dos veces. Hace dos años fue la última cirugía, bastante complicada porque un calculito se iba saliendo y estaba obstruyendo”, relató la presentadora, quien añadió que, pese a cuidarse y beber bastante agua, los cálculos reaparecieron.

En su visita a la clínica, los médicos le detectaron una infección urinaria y, tras nuevos exámenes, confirmaron que se trataba de cálculos pequeños. “El doctor me dice que, como no están tan grandes, se podían manejar con un tratamiento, con medicamento, con mucho líquido, cuidados en la alimentación y me iban a incapacitar, pero yo les dije que no”, contó Soto. Aun así, reconoció que hay días difíciles en los que el dolor la limita y no le permite dar su 100 %.

La presentadora aseguró que sigue estrictamente las recomendaciones médicas y también recurre a remedios caseros para mitigar las molestias. En los próximos días tendrá un nuevo control con su urólogo, donde se definirá si será necesario cambiar el tratamiento para mejorar su calidad de vida y reducir los intensos dolores que le ha dado esta enfermedad.

“Es horrible sentir dolor, independientemente del que sea, es tenaz porque hay que sobrellevar tantas cosas y tantos compromisos y saber que no puedes dar tu 100 %”, explicó.

