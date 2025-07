El 5 de mayo de 2022, la presentadora colombiana Ana Karina Soto enfrentó una de las pérdidas más significativas de su vida: el fallecimiento de su madre, Juana de Dios Arévalo de Soto, luego de un trágico accidente doméstico. La noticia conmocionó a sus seguidores y colegas, quienes se unieron en mensajes de apoyo durante este difícil momento.

Durante los días en los que la madre de la presentadora estuvo internada, estuvo comentando en redes sociales la situación, manteniendo actualizados a quienes estuvieron pendientes de la salud de la mujer, teniendo en cuenta que la relación de las dos era extremadamente cercana.

Ahora, luego de tres años desde su fallecimiento, la presentadora decidió compartir un mensaje recordando a la mujer que le dio la vida precisamente en su cumpleaños:

“Estás en mis pensamientos, en mis sueños, en cada palabra que sale de mi boca, en mi forma de amar, de ser, en todo lo que soy. Te extraño muchísimo, No hay día que no me faltes, que no desee abrazarte, escucharte, sentirte. Daría todo por tenerte aquí, por celebrar juntas, por reír, por escuchar tu hermosa voz diciéndome que todo va a estar bien. Feliz cumpleaños en el cielo, mi reina, mi mamita linda, mi gran consejera, mi todo. Te pienso, te lloro, te abrazo en la distancia. Hasta que la vida nos vuelva a juntar“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐀𝐍𝐀 𝐤𝐀𝐑𝐈𝐍𝐀 𝐒𝐎𝐓𝐎 (@karylamas)

Junto al mensaje, varias fotos de los últimos momentos vivieron juntas, pues se fueron a la playa y disfrutaron de una tarde feliz, como siempre trató Karina Soto de hacerla sentir.

¿Qué le pasó a la mamá de Ana Karina Soto?

El 24 de abril de 2022, Juana de Dios Arévalo sufrió una grave caída por las escaleras de su casa en Cúcuta, lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza. Según relató Ana Karina en ‘Buen día, Colombia’, el accidente resultó en una fisura en el cráneo y un derrame cerebral interno, con coágulos en el cerebro que requerían atención médica urgente.

Inmediatamente, su esposo, Gustavo Soto, padre de la presentadora, la trasladó a la Clínica Santa Ana de Cúcuta, donde fue intervenida quirúrgicamente y permaneció en la unidad de cuidados intensivos en estado de coma inducido. A pesar de los esfuerzos médicos, Juana de Dios no resistió y falleció ocho días después del accidente.

Ana Karina, conocida por su carisma y cercanía con el público, compartió su dolor a través de redes sociales, donde expresó su profundo amor por su madre. En una publicación en Instagram, escribió: “Vuela alto, mamita preciosa. Feliz viaje, te amo con todo mi corazón, con mi alma y mi vida entera. Gracias por ser la mejor mamá del universo, la más amorosa, generosa, tierna, detallista, respetuosa, inteligente y divertida”. Agradeció las virtudes de su madre y afirmó que siempre fue un ejemplo para todos, asegurando que ahora tendría un ángel cuidándola desde el cielo.

La presentadora, oriunda de Ocaña, Norte de Santander, también reveló detalles íntimos sobre cómo despidió a su madre. En una entrevista con ‘Lo sé todo’, contó que pidió a la funeraria maquillarla personalmente, ya que a Juana le encantaba cómo ella la arreglaba. Durante una hora, Ana Karina peinó y maquilló a su madre, acompañada de música de Rocío Dúrcal, una de las artistas favoritas de su progenitora: “Le arreglé su pelito, le puse perfume, la abracé y me despedí”, narró, destacando que este acto fue su manera de honrar la vanidad y el espíritu alegre de su madre.

