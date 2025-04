Desde el primer momento en que la participante mexicana Manelyk González cruzó la puerta de ‘La casa de los famosos Colombia’, el ambiente se volvió tenso. Su llegada, parte de un intercambio con Melissa Gate, quien viajó a la edición estadounidense del ‘reality’, no fue bien recibida por todos.

En especial, Yina Calderón dejó claro que no estaba dispuesta a darle la bienvenida con agrado, protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche en redes sociales.

La DJ y creadora de contenido reaccionó de inmediato con evidente molestia al ver a la mexicana, provocando incomodidad entre los demás participantes. Algunos de sus compañeros intentaron calmarla, pero Yina respondió con actitud desafiante: “Yo miro mal al que se me dé la gana, acuérdate de eso”.

Lejos de evitar el conflicto, sus palabras encendieron aún más la situación. Manelyk, sorprendida por la hostilidad, mantuvo la calma y contestó con serenidad: “Yina… no sé, ni me conoce. No sé si se siente pelada, pero no importa”.

Sin embargo, su comentario no tardó en recibir una respuesta aún más polémica por parte de Calderón, quien dejó ver su desdén por la recién llegada.

“Primero que nada, no sé qué significa ‘pelada’, así que le va a tocar empezar a hablar en español colombiano para que le pueda entender. Y dos, tiene un perfume que le huele asqueroso, por eso es que no me la aguanto”, dijo sin filtros.

Pelea de Yina Calderón y Manelyk: así reaccionan en redes

Miles de usuarios reaccionaron a la escena, divididos entre quienes defendían a Yina por su autenticidad y quienes criticaban su falta de respeto hacia Manelyk, quien apenas estaba ingresando al programa. Frases como “qué vergüenza con Manelyk” o “la educación no pelea con nadie”, “qué le pasa a Yina?”, se hicieron virales en X (antes Twitter), Instagram y TikTok.

Pero las críticas no se quedaron solo en el mundo digital. Incluso figuras del entretenimiento colombiano se pronunciaron. Ana Karina Soto, presentadora y periodista, no ocultó su desaprobación ante el comportamiento de Calderón y expresó con firmeza su opinión:

“Grosera, maleducada, ¿cómo le va a decir eso? Una cosa es que quiera generar contenido, pero hacer esto no tiene presentación, esto es otra cosa. Se pasó y lo sabe. Lo cortés no quita lo valiente”.

El rechazo hacia la actitud de Yina Calderón ha crecido tanto dentro como fuera de la casa. Algunos seguidores del ‘reality’ incluso han empezado a pedir sanciones o llamados de atención por parte de la producción del programa, al considerar que sus palabras cruzaron una línea de respeto básica hacia una compañera que recién llegaba al juego.

A pesar del ambiente tenso, Manelyk ha mantenido una postura tranquila y firme, evitando escalar el conflicto. Su actitud ha sido valorada por muchos televidentes, quienes elogian su paciencia frente a una bienvenida tan hostil.

Sin duda, el ingreso de la ‘influencer’ mexicana ha revolucionado la convivencia en la casa y ha elevado las tensiones al máximo nivel. Lo que prometía ser una sorpresa para renovar la dinámica del ‘reality’, terminó convirtiéndose en una fuerte polémica que marca un nuevo capítulo en ‘La casa de los famosos Colombia’, dejando claro que la competencia no solo se libra en pruebas, sino también en la convivencia diaria.

