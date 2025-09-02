El género urbano del país está en incertidumbre, luego de conocerse que el cantante Big Mancilla tuvo un grave percance en su salud, luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular. El artista es uno de los principales exponentes del dancehall en Colombia y es muy popular por algunas canciones que prenden las rumbas.

Quien detalló la emergencia fue la hermana del cantante, Andrea Mancilla, quien contó que el ACV de su ser querido ocurrió el pasado 25 de agosto. La mujer dio a conocer que el problema de salud del artista, cuyo nombre real es Mauricio Mancilla, fue de carácter isquémico (disminución del flujo sanguíneo hacia una parte del cuerpo), por lo que perdió la movilidad de su brazo izquierdo y pierna izquierda.

La hermana del cantante relató que su hermano ha estado muy afectado a nivel anímico por su problema de salud, principalmente porque tiene que estar alejado de su música y las tarimas “Este evento inesperado nos ha golpeado emocionalmente a todos como familia, pero especialmente a él, ya que, como muchos de ustedes saben, ‘Mauro’ es artista de música urbana y un representante del hip hop y dancehall bogotano muy reconocido y admirado”.

A su vez, la familia de Mancilla pidió donaciones a través de la plataforma Vaki, con el fin de solventar los gastos básicos y médicos del artista. Esta decisión se da porque la principal fuente de ingresos del rapero se da por contrataciones para hacer presentaciones, las cuales estarán en pausa al haber sufrido un ACV.

“Apelamos al amor y admiración de todos los que conocen a mi hermano y que pueden aportar un granito de arena para tener a Big Mancilla de vuelta a los escenarios y seguir disfrutando de su música y talento. Desde lo más profundo de nuestros corazones agradecemos cada aporte. Muy seguramente ‘Mauro’ nunca va olvidar el apoyo recibido en esta dura prueba que la vida ha puesto en su camino”, sentenció la hermana del artista urbano.

¿Quién es Big Mancilla, cantante colombiano que sufrió un accidente cerebrovascular?

Mauricio Mancilla es una de las figuras más reconocidas del dancehall en territorio nacional, un género musical que tiene influencias en el reggae. Al ser un estilo que se puede bailar, tiene bastante acogida en las rumbas de territorio nacional.

Pese a que el nombre de Big Mancilla no está tan presente, tiene éxitos que prenden las noches de los fiesteros. Canciones como ‘Prende la cadera’ o ‘El tiki tiki’ son algunas de las que lo han puesto en el radar de las discotecas.

Uno de los que más quedó conmovido con la noticia fue ‘Estiwar G’, el popular ‘influencer’ que retrata el estilo de vida de los amantes de la cultura urbana. El creador de contenido pidió ayuda por el cantante y llamó a sus seguidores a que donen.

