Carolina Cruz volvió a llamar la atención de sus seguidores en plena Navidad, pero esta vez no fue por un mensaje personal ni por una imagen tradicional de familia. La presentadora sorprendió al publicar una fotografía en la que aparece Lincoln Palomeque junto a sus dos hijos, sin ella en escena, un gesto poco habitual que no pasó desapercibido en redes sociales.

Aunque su separación ocurrió hace casi cinco años, ambos han reiterado en diferentes ocasiones que mantienen una relación respetuosa y cordial, enfocada principalmente en el bienestar de los niños, y así lo demostraron una vez más, pues compartieron la Navidad junto a la familia de Carolina Cruz, que acogió durante varios años al actor cucuteño.

La imagen publicada durante la celebración navideña mostró a Lincoln compartiendo un momento familiar con sus hijos, en un ambiente tranquilo y propio de las fiestas de fin de año. Lo que más llamó la atención fue precisamente que fue Carolina Cruz quien la compartió, junto con otras imágenes. Y es que esto pocas veces se da: una presentadora publicando la foto de su expareja con sus hijos, sin que ella aparezca. Una gran muestra de la buena relación que hay entre ellos dos.

Para muchos seguidores, el gesto fue interpretado como una muestra de madurez y de crianza compartida. En una época en la que abundan las tensiones familiares tras las separaciones, la presentadora optó por darle protagonismo al padre de sus hijos, resaltando su rol dentro de la familia, aun cuando ya no conforman una pareja.

En redes sociales, la publicación generó múltiples reacciones. Algunos usuarios destacaron el mensaje implícito de respeto y armonía, mientras otros recordaron que no es frecuente ver este tipo de gestos públicos entre exparejas famosas. Sin necesidad de palabras extensas, la imagen fue suficiente para transmitir que, más allá de las diferencias del pasado, ambos siguen unidos por un propósito común: sus hijos.

Desde su separación, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han evitado protagonizar polémicas públicas y han sido cuidadosos al hablar de su relación. Por eso, esta fotografía navideña se convirtió en un detalle significativo, que muchos calificaron como un ejemplo de convivencia sana y de cómo es posible construir una familia funcional incluso después de una ruptura.

