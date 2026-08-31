Carolina Cruz volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de responder una pregunta relacionada con su vida sentimental y, específicamente, con la posibilidad de dar un nuevo paso en su relación con el piloto y modelo Jamil Farah.

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La presentadora, empresaria e ‘influenciadora’ caleña realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram, donde un usuario quiso saber si había pensado en irse a vivir con su pareja.

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La respuesta de Carolina fue clara y estuvo directamente relacionada con las prioridades que mantiene actualmente en su vida, especialmente con el bienestar de sus dos hijos.

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“En algún momento, si Dios lo tiene destinado para mí, así será, pero si debo responder eso hoy, creo que no. Me cuesta mucho, tengo mis prioridades muy claras y el bienestar de ellos está siempre de primero en la lista”.

Con estas palabras, la presentadora dejó entrever que por ahora no contempla convivir bajo el mismo techo con Jamil Farah, aunque tampoco cerró completamente la puerta a que esto pueda ocurrir en el futuro.

La respuesta de la presentadora refleja la importancia que tiene para ella mantener unas condiciones de estabilidad y tranquilidad para sus hijos, Matías y Salvador.

Carolina suele compartir con sus seguidores diferentes momentos relacionados con su faceta como madre, además de sus proyectos profesionales y aspectos de su vida cotidiana. En esta ocasión, su respuesta estuvo centrada en cómo una eventual convivencia con su pareja debe ser una decisión que también tenga en cuenta el entorno y bienestar de los menores.

La presentadora dejó claro que no se trata de descartar una convivencia en pareja, sino de reconocer que actualmente existen otras prioridades que pesan en la toma de esa decisión.

¿Quién es Jamil Farah, pareja de Carolina Cruz?

Jamil Farah es piloto y modelo y mantiene una relación sentimental con Carolina Cruz. La pareja ha compartido algunos momentos de su relación en redes sociales, aunque la presentadora suele mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos de la exposición pública.

Precisamente por ello, la respuesta sobre una posible convivencia despertó interés entre sus seguidores, quienes constantemente le preguntan por la evolución de su relación.

Por ahora, Carolina parece tener clara su posición: el hecho de estar enamorada no significa que tenga que acelerar decisiones importantes en su vida personal.

Antes de su relación con Jamil Farah, Carolina Cruz estuvo durante más de una década con el actor cucuteño Lincoln Palomeque. La pareja anunció públicamente su separación en 2022, después de varios años de relación y tras convertirse en padres de Matías y Salvador.

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Aunque la relación sentimental terminó, ambos han procurado mantener una dinámica de respeto y acompañamiento en la crianza de sus hijos. Actualmente, Carolina continúa consolidada como una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana y hace parte del equipo del matutino Día a Día, de Caracol Televisión.

Su más reciente declaración volvió a mostrar una faceta personal que suele generar interés entre sus seguidores: la de una madre que, según sus propias palabras, pone el bienestar de sus hijos por encima de cualquier decisión relacionada con su vida amorosa.

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