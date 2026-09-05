Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La expedición de pasaportes en el departamento del Tolima no presenta cambios y continúa con normalidad, tal como señaló la Gobernación del Tolima este viernes 4 de septiembre de 2026. Esta aclaración surge en medio de la incertidumbre nacional, generada por la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender de manera provisional un convenio relacionado con la expedición de pasaportes en todo el país. Pese a dicho contexto, autoridades departamentales aseguran que los residentes en el Tolima pueden adelantar su trámite sin contratiempos.

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Jorge Enrique Palomino, quien se desempeña como secretario General de la Gobernación del Tolima, fue el encargado de entregar la información. Según destacó, la Oficina de Pasaportes de Ibagué mantiene su atención al público de forma habitual. Palomino insistió en que las labores de expedición del documento no han sido interrumpidas y que los trámites se están llevando a cabo de manera fluida.

Para acceder al pasaporte en Ibagué, el proceso es claro y directo. El ciudadano debe acudir personalmente de lunes a viernes, a partir de las 7:00 de la mañana, a la dependencia encargada para solicitar el agendamiento de la cita, según explicó Jorge Enrique Palomino. Luego, se debe realizar el pago requerido en el Banco Sudameris, cuyo valor es de $247.974. Palomino resaltó que el documento se entrega rápidamente una vez se cumple con este paso.

En el caso de menores de edad, es fundamental presentar el registro civil como requisito indispensable para el trámite. Adicionalmente, quienes presenten el certificado electoral vigente pueden acceder a un descuento de $11.600 sobre el total del pago. Un punto importante es el llamado de la Gobernación a no recurrir a intermediarios: Palomino enfatizó que este procedimiento es “sencillo, fácil y sin intermediarios”, reiterando la confianza y transparencia en el proceso actual.

En conclusión, los ciudadanos residentes en Tolima y que requieran pasaporte pueden continuar con su trámite habitual, sin necesidad de preocuparse por suspensiones a nivel nacional que, por ahora, no afectan el servicio local, de acuerdo con los reportes oficiales entregados por la Gobernación del Tolima.

¿Qué documentos se necesitan para sacar el pasaporte en Ibagué?

Para tramitar el pasaporte en Ibagué, adultos deben presentar la cédula de ciudadanía. En el caso de menores de edad, es obligatorio presentar el registro civil. Además, quienes tengan el certificado electoral vigente obtienen un descuento sobre el valor total del trámite.

¿Cuánto cuesta y dónde se paga el pasaporte en Tolima?

El valor del pasaporte en Tolima es de $247.974, según datos de la Gobernación. El pago se debe realizar únicamente en el Banco Sudameris después de agendar la cita en la Oficina de Pasaportes de Ibagué. Se recuerda a los ciudadanos que pueden obtener un descuento de $11.600 presentando su certificado electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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