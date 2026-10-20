Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella logró la aprobación del presupuesto nacional para 2027, pero enfrenta ahora el reto de presentar de manera urgente un proyecto de ajuste fiscal que explique cómo se financiarán los recursos dispuestos en la ley. Según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el proyecto está “prácticamente listo”, aunque aún no se ha radicado porque el Ejecutivo desea evitar mezclar dicho debate con la discusión presupuestal, de acuerdo con declaraciones compartidas en El Espectador. Esta iniciativa, conocida como ‘ley de rescate’, constituye la segunda etapa tras la aprobación del presupuesto y busca lograr un ajuste del gasto público, clave en un panorama marcado por una crisis fiscal reconocida por el propio gobierno.

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Durante una sesión maratónica del Congreso, que se extendió por más de 19 horas, se dio un plazo de 90 días al Ejecutivo para que radique el proyecto de ajuste fiscal, contados desde el momento en que el presidente sancione la ley de presupuesto. Según El Espectador, el articulado del ajuste fiscal ya fue revisado por el presidente y, en una reunión reciente, tanto el vicepresidente José Manuel Restrepo como el mandatario estuvieron presentes, afinando los últimos detalles de la iniciativa. Aunque no se descarta la presentación de una reforma tributaria, el gobierno ha preferido evitar ese término, consciente del ambiente tenso y la dificultad para consolidar una mayoría suficiente en el Congreso para abordar nuevos tributos, como admiten sectores oficialistas y queda evidenciado en el cubrimiento del medio citado.

El monto aprobado, de 634,9 billones de pesos colombianos, supera el presentado por el expresidente Gustavo Petro para la misma vigencia. Esta cifra fue centro de críticas, principalmente debido a que el presupuesto aún no tiene una definición clara de cómo se obtendrán los recursos para su financiación, especialmente en medio de una crisis fiscal. Dentro de los escenarios de ajuste, el gobierno ha empezado por disminuir contratos de prestación de servicios y considerar la ampliación de deuda pública, en línea con la atención a emergencias como la ocasionada por el terremoto del 10 de agosto, según reportó El Espectador. El objetivo señalado por funcionarios es reducir el gasto en un 2,2 % del producto interno bruto (PIB). En paralelo, Miguel Gómez y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, liderarán la discusión legislativa sobre el ajuste, mientras avanzan los proyectos clave de la agenda, como las leyes de sometimiento, el estatuto antiterrorista, la ley ‘antimermelada’ y la propuesta para designar a Barranquilla como capital alterna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto de ajuste fiscal anunciado por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El ajuste fiscal planeado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, según El Espectador, busca regular el gasto estatal para enfrentar la crisis fiscal actual. Incluye acciones como reorganizar la inversión pública, recortar contratos de prestación de servicios y ampliar la deuda pública si es necesario. Todo esto con la meta de reducir el gasto en un 2,2 % del PIB y asegurar la financiación del presupuesto aprobado para 2027.

¿Por qué el gobierno evita hablar de reforma tributaria en el ajuste fiscal?

El Ejecutivo ha evitado el término “reforma tributaria” debido al ambiente político complejo y la dificultad de conseguir mayorías en el Congreso, según El Espectador. Aunque no se ha descartado completamente esa opción, se priorizan otras estrategias por la resistencia que genera debatir nuevos impuestos, especialmente en tiempos de crisis y ante las críticas por la falta de certezas sobre la obtención de recursos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.