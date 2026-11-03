Una plataforma tecnológica desarrollada en Colombia para apoyar la vigilancia de los procesos electorales recibió un reconocimiento internacional en Estados Unidos. Se trata de Comitium, herramienta creada por la empresa LinkTIC e implementada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar la acreditación de más de 1,6 millones de testigos durante las elecciones de 2026.

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La distinción fue entregada por la organización Transparencia Electoral en Miami, durante los VI Premios Transparencia Electoral. El reconocimiento destacó el desarrollo de soluciones digitales para los procedimientos de acreditación y seguimiento electoral, una labor que permitió ampliar la participación de testigos, auditores y observadores en los comicios colombianos.

Fernán Ocampo, CEO de LinkTIC, destacó el alcance de la experiencia y el reconocimiento obtenido en el exterior. “Llevar la experiencia de Comitium a un escenario como las elecciones de Estados Unidos es un orgullo para el país. Demostramos que desde Colombia se puede construir tecnología capaz de responder a procesos de gran escala, con estándares de seguridad, trazabilidad y transparencia”, afirmó. También señaló que el propósito de estas herramientas es fortalecer la confianza ciudadana en la democracia.

La experiencia colombiana fue presentada en el Programa Electoral EEUU 2026, organizado por Transparencia Electoral y Florida International University (FIU), que reúne en Washington D. C. y Miami a más de 100 autoridades, magistrados, académicos y especialistas de 15 países. En ese espacio, Mauricio Llanos y Oscar Salazar Pulido participaron en una jornada académica sobre innovación en la administración electoral, acreditación de observadores y protección de datos.

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Las cifras de Comitium durante el ciclo electoral de 2026 respaldan el alcance de su implementación. La plataforma registró más de 1,6 millones de acreditaciones de testigos, cerca de 12.800 auditores de sistemas y más de 40.000 observadores nacionales e internacionales. En las elecciones legislativas acreditó 1,03 millones de testigos, un aumento del 162 % frente a los 394.235 registrados en 2022, con presencia en el 98,8 % de las mesas habilitadas.

En la primera vuelta presidencial del 31 de mayo se acreditaron 373.612 testigos, con cobertura del 98,3 % de las mesas, mientras que para la segunda vuelta del 21 de junio se postularon 266.764, con presencia superior al 96,6 %. Entre sus funciones, la herramienta centralizó el registro y la validación de datos, emitió credenciales digitales con códigos QR, permitió reportar incidencias en tiempo real y facilitó la captura de formularios E-14.

El reconocimiento a LinkTIC se sumó al galardón que recibió el Consejo Nacional Electoral en Washington, en la categoría Apertura a la Observación Electoral Nacional e Internacional. Además, Comitium había obtenido el Premio Ingenio 2026 de Fedesoft, el pasado 19 de octubre, como Líder en Producto de Tecnología en la categoría Gobierno. La participación colombiana en estos encuentros permitió presentar la experiencia del país en el uso de herramientas digitales para los procesos electorales.

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