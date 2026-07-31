En las últimas horas se conoció el video del operativo con el que fueron capturadas cinco personas señaladas de participar en el crimen de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años que desapareció cuando tenía ocho meses de embarazo. En las imágenes se observa el momento en el que uniformados de la Policía Nacional ingresan a una vivienda, inspeccionan las pertenencias de los sospechosos y les leen los derechos antes de trasladarlos para la legalización de las capturas.

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Durante el procedimiento, a uno de los detenidos le notifican que deberá responder por los delitos de desaparición forzada, feminicidio agravado, secuestro simple agravado y ocultamiento de material probatorio. Al final del video aparecen los cinco presuntos implicados bajo custodia de las autoridades mientras son conducidos ante la justicia.

Vea también: Destapan cómo fue el macabro plan contra María Camila Potosí y este habría sido rol de capturados

Los operativos fueron adelantados de manera simultánea en Cali y en el municipio de Andalucía, Valle del Cauca, luego de diez días de investigaciones técnicas y labores de inteligencia lideradas por la Policía y la Fiscalía.

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Cabe mencionar que este viernes 31 de julio también informaron sobre el hallazgo de un cuerpo que correspondería a la bebé que María Camila esperaba, un hecho que profundizó la conmoción por este caso y que hace parte de las investigaciones que continúan en curso.

🔴👮🏾La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron a cinco personasrelacionadas con el asesinato de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años que se encontraba en su octavo mes de embarazo al momento de su desaparición. Este fue el momento de la… pic.twitter.com/TaHJxBtGNs — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 31, 2026

El papel que habría tenido cada capturado en el crimen de María Camila Potosí

De acuerdo con la Fiscalía y la Policía, los cinco capturados habrían integrado un plan previamente organizado para asesinar a la joven y extraer a su bebé.

Entre los detenidos figura Yulieth Angulo, conocida de la víctima y la última persona que fue vista con ella. Según la investigación, habría coordinado el plan junto con alias Kevin y Nilson.

Las autoridades señalaron que alias Nilson, presunto integrante de la estructura delincuencial Los Santa, habría coordinado el secuestro ocurrido el 16 de julio, mientras que Yulieth Angulo trasladó a María Camila en motocicleta hasta el corregimiento de La Buitrera.

En ese lugar, según la hipótesis de la Fiscalía, la esperaban alias Edwin y alias Kevin, quienes serían los encargados de ejecutar el homicidio.

El quinto capturado, conocido como alias JJ o Juan José, habría participado en el ocultamiento de evidencias y n el transporte del cuerpo de la joven, que posteriormente fue abandonado cerca del río Meléndez.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron teléfonos celulares, una motocicleta y otros vehículos que, según la investigación, habrían sido utilizados para movilizar a los implicados y facilitar la ejecución del crimen.

El general William Rincón, director de la Policía, indicó que los capturados tienen antecedentes judiciales y que harían parte de una estructura delincuencial dedicada a homicidios y otras actividades ilícitas.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó el resultado del operativo y aseguró: “Tal como lo dije de un principio, ninguno va a quedar en libertad. Quiero felicitar y agradecer a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional por esta investigación expedita y este operativo impecable”.

Las autoridades continúan con el proceso judicial para esclarecer por completo el caso y establecer las responsabilidades de cada uno de los capturados.

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