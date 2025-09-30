Así como se han tomado drásticas decisiones en la economía de Colombia, uno de los actores en el sector del ‘retail’ se jugó una innovadora carta que pone sobre la mesa un panorama diferente para más de uno.

El centro comercial Multiplaza Bogotá, uno de los más nuevos frente a otros más tradicionales como Unicentro, Andino y demás que llevan varias décadas en el mercado, anunció un sorpresivo paso.

¿Qué novedad tiene el centro comercial Multiplaza Bogotá?

El centro comercial Multiplaza Bogotá (ver mapa), ubicado en el sector de La Felicidad, en alianza con AI Findr, presentó oficialmente a MIA, su nuevo asistente virtual y ‘personal shopper’. Esta herramienta es una decisión radical de cara al futuro de este sector en Colombia y en la región.

Se trata de un sistema avanzado que interactúa con los visitantes a través de lenguaje natural, lo que permite mantener conversaciones más cercanas y dinámicas sobre los servicios y experiencias disponibles en el centro comercial.

Además, MIA funciona como un asesor personalizado que guía a cada usuario en la elección de productos y servicios de acuerdo con sus gustos, necesidades y preferencias, ofreciendo recomendaciones a medida, tal como lo haría un ‘personal shopper’ profesional.

Con este lanzamiento, Multiplaza se convierte en el primer centro comercial de Colombia en implementar esta tecnología, abriendo el camino para su despliegue en la región y marcando un hito en la transformación digital del ‘retail’ físico en Latinoamérica.

¿Cómo funciona la inteligencia artificial del centro comercial Multiplaza Bogotá?

MIA (Multiplaza Inteligencia Artificial) es una aplicación basada en inteligencia artificial, comprende y responde de inmediato a las consultas de los usuarios. Gracias a esta herramienta, los visitantes pueden localizar con facilidad tiendas, productos, servicios y experiencias, optimizando sus recorridos y accediendo a interacciones más rápidas, precisas y personalizadas.

La incorporación de inteligencia artificial en Multiplaza Bogotá se da en un momento clave para la industria. Un informe de Accenture revela que el 63 % de los compradores en el ‘retail’ mundial espera recibir productos y servicios adaptados a sus necesidades, mientras que un reporte de SAP indica que el 61% de los consumidores apoya una mayor implementación de la IA para lograr experiencias más personalizadas.

“Con MIA damos un paso firme hacia el futuro del ‘retail’ en Colombia. Queremos que cada visitante disfrute de una experiencia más ágil y cercana, y que tanto nuestros clientes como nuestras marcas aliadas encuentren en Multiplaza un espacio que evoluciona con las tendencias globales”, señaló Juan Sebastián Osorio, gerente general del Grupo Roble en Colombia.

Además de potenciar la experiencia de compra, la apuesta también incluye un componente de inclusión y accesibilidad. “Queremos que cualquier persona, sin importar su edad, nivel de experiencia tecnológica o necesidades específicas, pueda interactuar fácilmente con esta herramienta. Nuestro propósito es que cada visitante encuentre en Multiplaza un espacio cercano, accesible y pensado para todos”, agregó Osorio.

Con este lanzamiento, Multiplaza Bogotá reafirma su liderazgo como referente de innovación en el sector comercial. MIA demuestra cómo la tecnología puede generar valor tangible para los visitantes, fortalecer la conexión con las marcas y abrir nuevas posibilidades para el futuro del ‘retail’ en Colombia y la región.

¿Quién es dueño de Multiplaza Bogotá?

El centro comercial Multiplaza Bogotá es propiedad del Grupo Roble, una empresa salvadoreña especializada en desarrollo, operación y administración de centros comerciales en varios países de Centroamérica y Suramérica.

Grupo Roble forma parte del conglomerado empresarial Grupo Poma, también de El Salvador. En Colombia, la inversión de Grupo Roble para Multiplaza Bogotá implicó una fuerte apuesta: no solo por el mall en sí, sino por la zona occidental de Bogotá, particularmente el sector llamado La Felicidad, donde el proyecto es parte de un desarrollo urbano mayor.

El centro comercial fue inaugurado en 2017, con una inversión aproximada de 200 millones de pesos, construido en la intersección de la Calle 13 con la Avenida Boyacá, en la zona de Fontibón, Bogotá.

El diseño, la operación y la proyección futura en comercialidad y desarrollo urbano de Multiplaza Bogotá están estrechamente vinculados con las estrategias de expansión de Grupo Roble en Colombia.

