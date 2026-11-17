Encontrar artículos que realmente tengan utilidad en la vida cotidiana puede ser una buena forma de aprovechar el presupuesto. Algunos accesorios ayudan a complementar las rutinas de ejercicio, mientras que otros pueden convertirse en aliados para resolver imprevistos cuando se está al volante.

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En esta selección hay una botella eléctrica para preparar batidos de proteína, unas bandas de resistencia para trabajar piernas y glúteos y un compresor de aire portátil para llantas. Cada uno tiene características particulares y precios que no superan los $ 80.000.

Botella eléctrica para mezclar batidos de proteína por menos de $ 80.000

Precio: $ 77.391 COP | Descuento: 10 %

Preparar un batido de proteína puede ser más sencillo con una botella mezcladora eléctrica. La Voltrx Vortexboost está diseñada para combinar bebidas mediante un motor que genera un efecto de vórtice, con el objetivo de evitar que queden grumos.

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El recipiente está fabricado en Tritan, un material resistente a las roturas y libre de BPA, según la descripción del fabricante. Su capacidad anunciada es de aproximadamente 710 mililitros, aunque las marcas de medición llegan hasta unos 590 mililitros.

Otro de sus atractivos es la batería recargable. El fabricante señala que una carga de dos horas permite utilizarla durante un mes bajo un patrón de tres usos semanales. También cuenta con un sistema de limpieza que permite mezclar agua tibia con detergente y activar el motor para facilitar el lavado.

Por $ 77.391, con un descuento del 10 %, es una alternativa para quienes buscan una forma práctica de preparar sus bebidas durante o después del entrenamiento.

Bandas de resistencia para tobillos para entrenar piernas y glúteos por menos de $ 50.000

Precio: $ 49.531 COP

Las bandas de resistencia para tobillos son una opción para complementar las rutinas de ejercicio sin depender de máquinas voluminosas. Este conjunto está diseñado para trabajar principalmente piernas, caderas y glúteos mediante movimientos como patadas hacia atrás, extensiones y ejercicios de Pilates.

El producto ofrece tres niveles de resistencia de 10, 20 y 30 libras, equivalentes aproximadamente a 4,5, 9,1 y 13,6 kilogramos. La descripción también anuncia una resistencia combinada de hasta 60 libras, cerca de 27,2 kilogramos.

Sus tobilleras incluyen paneles de malla transpirable, correas de neopreno y anillos en D dobles para favorecer la comodidad y estabilidad durante los movimientos. Además, cuentan con un diseño de doble capa para proteger las bandas de goma.

Por su tamaño compacto, pueden guardarse en una bolsa de entrenamiento y utilizarse en casa, en el gimnasio o durante un viaje. Su precio de $49.531 las convierte en una alternativa para quienes quieren incorporar ejercicios de resistencia a sus rutinas.

Compresor de aire portátil para llantas por menos de $ 60.000

Precio: $ 55.223 COP

Tener un inflador de llantas portátil puede resultar útil ante una pérdida de presión o cuando se necesita revisar los neumáticos antes de un viaje. Este compresor de aire inalámbrico ofrece una presión máxima anunciada de 150 PSI y está diseñado para utilizarse en carros, motocicletas, bicicletas y otros objetos inflables.

Entre sus funciones se encuentra el apagado automático al alcanzar la presión seleccionada, lo que ayuda a evitar el inflado excesivo. De acuerdo con la descripción, puede inflar una llanta de automóvil de medida 195/55/R15 de 0 a 35 PSI en aproximadamente cinco minutos.

El dispositivo también incluye una pantalla digital para consultar la presión y una luz LED con tres modos: iluminación, estroboscópico y SOS. Estas funciones pueden ser de utilidad cuando se necesita revisar una llanta en condiciones de poca luz.

Su tamaño compacto y su peso aproximado de 417 gramos facilitan guardarlo en el vehículo. El paquete incluye accesorios para diferentes tipos de inflado y un cable de carga USB-C.

Por $ 55.223, es una alternativa para quienes buscan un accesorio que pueda ayudar a atender necesidades de inflado sin recurrir inmediatamente a una estación de servicio.

Tres alternativas para diferentes necesidades

La botella eléctrica está enfocada en la preparación de bebidas deportivas; las bandas de resistencia permiten complementar los entrenamientos de piernas y glúteos, y el compresor portátil puede ser un accesorio útil para el vehículo.

Los tres productos tienen precios inferiores a $ 80.000, por lo que pueden considerarse alternativas para quienes buscan artículos funcionales sin hacer una inversión elevada. La elección dependerá de si la prioridad está en el ejercicio, la comodidad durante las rutinas o la preparación ante imprevistos en carretera.

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