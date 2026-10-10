Por: Caracol TV

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El delantero colombiano Luis Javier Suárez continúa consolidando una destacada presencia con la camiseta del Sporting Lisboa en la liga portuguesa. En la jornada del viernes 9 de octubre, durante el enfrentamiento ante el SC Braga correspondiente a la octava fecha del torneo, Suárez fue protagonista al anotar el gol que significó el empate parcial 1-1 en el estadio Municipal de Braga. Esta anotación no solo aportó al resultado del encuentro, sino que le permitió extender una racha individual importante dentro de la temporada.

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Según la información reportada, Suárez inició el compromiso en el banco de suplentes. Sin embargo, a partir del minuto 59, el técnico decidió enviarlo al campo de juego en reemplazo de Fotis Ioannidis. Apenas transcurrieron siete minutos luego de su entrada cuando el delantero colombiano, apodado el ‘cafetero’, aprovechó una jugada en el área y, mediante un cabezazo, consiguió su octavo gol en lo que va de la temporada. Esta cifra resulta relevante, ya que, con este tanto, Suárez sumó goles en siete encuentros consecutivos, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos del equipo en el presente campeonato.

El aporte de Suárez ha sido clave para Sporting Lisboa, club que suele competir por los primeros lugares de la liga portuguesa. Su rendimiento se ha convertido en noticia no solo por el número de goles, sino por la frecuencia con la que ha logrado marcar. De acuerdo con la crónica del partido, su gol llegó precisamente cuando el equipo necesitaba reaccionar en un escenario exigente como el del SC Braga, equipo tradicional del fútbol luso.

El relato del encuentro y la relevancia de la anotación puede revisarse a través del video compartido en la cuenta oficial de DSports, la cual desglosa las jugadas más importantes, incluyendo el gol de Suárez. Su desempeño en este partido prolonga una racha que lo coloca en la mira no solo de los seguidores del Sporting Lisboa, sino de los fanáticos del fútbol colombiano, atentos a sus avances en el exterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos goles ha marcado Luis Javier Suárez esta temporada con Sporting Lisboa?

De acuerdo con lo reportado, Luis Javier Suárez ha marcado ocho goles en la presente temporada con Sporting Lisboa. Además, ha conseguido anotar en siete partidos consecutivos, reforzando su papel como pieza clave en el esquema ofensivo del equipo portugués.

¿Cómo fue el gol de Luis Javier Suárez frente al SC Braga?

El gol de Luis Javier Suárez frente al SC Braga se produjo luego de su ingreso al campo en el minuto 59. Solo siete minutos después, el delantero colombiano conectó con un cabezazo en el área, logrando el empate parcial 1-1 y sumando una nueva anotación a su cuenta personal durante la temporada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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