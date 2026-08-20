Por: CENET

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Diez días después del terremoto que dejó a cientos de miles de usuarios sin energía, la empresa Celsia dio a conocer avances significativos en la recuperación del servicio eléctrico. Según el reporte operativo divulgado este 19 de agosto a las 3:00 p. m., la compañía indicó que ha logrado restablecer la energía para el 95,6 % de los 570.462 clientes que resultaron afectados por la emergencia. De acuerdo con la información, en los dos días previos al reporte fueron energizados 14.431 clientes adicionales.

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A pesar de estos esfuerzos, Celsia detalló que 7.998 usuarios, principalmente en zonas rurales y de difícil acceso, siguen sin servicio. Específicamente, los casos pendientes corresponden a eventos identificados por el Centro de Control de la empresa, muchos asociados a problemas con reconectadores y daños estructurales confirmados que están próximos a ser atendidos. Entre este grupo, se encuentran 4.096 casos denominados "eventos rebote", nombre que recibe la reincidencia de fallas originadas en condiciones de red debilitadas. Según Celsia, aún persisten deficiencias en la infraestructura y las conexiones de respaldo entre circuitos también presentan daños.

Además, la compañía destacó la existencia de 17.007 reportes de posibles nuevos afectados, recibidos a través de los canales de atención. Estos casos están siendo verificados personalmente por equipos de campo para determinar la gravedad de las afectaciones y definir el procedimiento de solución para cada usuario.

Las labores de restablecimiento, explicó Celsia, se ven ralentizadas por las condiciones actuales de las zonas intervenidas. Las dificultades incluyen edificaciones en riesgo de colapso, vías bloqueadas por derrumbes o con acceso limitado, así como daños en elementos clave como redes, transformadores y postes. La empresa aseguró que reparar totalmente la red requerirá inversiones importantes y varios semanas más de trabajo hasta lograr su estabilización y normalización.

Como muestra de los desafíos, en Buenaventura un reciente incidente obligó, a pedido del Cuerpo de Bomberos, a desconectar parte de la red eléctrica para permitir la demolición de una edificación. El inmueble terminó colapsando durante la maniobra y comprometió infraestructura de media tensión, dejando a 131 clientes sin servicio.

No obstante las condiciones adversas, Celsia subrayó que sus brigadas no han sufrido accidentalidad gracias a la aplicación rigurosa de protocolos de seguridad y cultura de autocuidado. "La cultura de autocuidado de Celsia y la respectiva activación de los protocolos de seguridad han permitido que no se hayan presentado accidentes", puntualizó la compañía en su informe.

Actualmente, el foco de las acciones está en restablecer la energía a los clientes restantes, verificar reportes y fortalecer la recuperación de toda la infraestructura dañada. Todo esto se desarrollará en las próximas semanas dependiendo de la evolución de las condiciones locales de acceso y seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos usuarios siguen sin servicio de energía tras el terremoto, según Celsia?

Celsia informó que, a diez días de la emergencia, 7.998 usuarios permanecen sin servicio de energía eléctrica, principalmente en zonas rurales y apartadas, como consecuencia de los daños sufridos en la red y la dificultad de acceso para las brigadas de reparación.

¿Qué son los "eventos rebote" reportados por Celsia en la recuperación del servicio?

La empresa Celsia define como "eventos rebote" a los casos en los que las fallas se repiten debido a debilidades persistentes en la infraestructura de la red eléctrica, afectando el restablecimiento completo para 4.096 usuarios que ya habían recuperado el servicio pero volvieron a presentar problemas derivados de las condiciones de la red tras el terremoto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.