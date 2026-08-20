Por: Portal Bogotá

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) informó que las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre, originalmente programadas para el domingo 6 de septiembre, han sido reprogramadas para el 18 de octubre de 2026, debido a la emergencia nacional que atraviesa el país. Según la información brindada por el Icfes, la medida se implementó considerando las dificultades logísticas generadas por la emergencia actual, en especial tras el terremoto que afectó a varias instituciones seleccionadas como sitios de aplicación de estas pruebas.

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De acuerdo con el Icfes, en la actualidad, 180.929 personas están inscritas para presentar los exámenes, distribuidas en 341 sitios ubicados a lo largo del territorio colombiano. La reprogramación busca asegurar que todas las personas inscritas cuenten con garantías iguales, tanto en condiciones de infraestructura como de acceso, y garantizar así la imparcialidad en la aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, que son requisitos fundamentales para el proceso de graduación universitaria.

Dentro de los criterios exigidos por el Icfes para la correcta realización de los exámenes, destacan el aseguramiento físico de las instalaciones seleccionadas. Por tal motivo, la entidad tomó la decisión de postergar la fecha, puesto que algunas de las instituciones originalmente asignadas fueron afectadas por el terremoto, lo que, según el Icfes, imposibilitaba que todos los participantes tuvieran las mismas oportunidades para presentar la prueba bajo condiciones adecuadas.

El Icfes anunció que las citaciones oficiales para el examen serán publicadas el viernes 2 de octubre de 2026. El día señalado para la nueva aplicación, el 18 de octubre, quienes presenten la prueba podrán recibir de manera física el certificado de presentación, documento necesario para ser presentado ante las instituciones de educación superior, si el estudiante cumple con los demás requisitos académicos estipulados para graduarse. Además, el Icfes precisó que los certificados digitales de asistencia estarán disponibles a partir del 9 de noviembre de 2026, y los resultados individuales podrán ser consultados y descargados desde el 19 de febrero de 2027 en su página oficial.

Finalmente, el Icfes enfatizó la importancia de estos exámenes como requisito para optar por el título profesional y reafirmó su compromiso de acompañar a la comunidad educativa durante esta difícil coyuntura, garantizando el derecho a la evaluación en condiciones seguras y equitativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucede si un estudiante no presenta la prueba Saber Pro o Saber TyT en la fecha reprogramada por el Icfes?

Si una persona inscrita no se presenta en la fecha establecida del 18 de octubre de 2026, no podrá obtener el certificado de presentación exigido por su respectiva institución de educación superior para graduarse, de acuerdo con la información comunicada por el Icfes. Es fundamental cumplir con este requisito y estar atento a nuevas notificaciones que la entidad publique en su sitio web.

¿Para qué sirven los certificados físicos y digitales entregados tras presentar la prueba Saber Pro o Saber TyT?

Según el Icfes, el certificado físico entregado el día del examen acredita la presentación de la prueba y es necesario como constancia ante las universidades para gestionar el grado, siempre que el estudiante cumpla los demás requisitos académicos. Por su parte, los certificados digitales, disponibles posteriormente, también cumplen una función similar como respaldo de la presentación del examen ante las autoridades educativas correspondientes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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