Un grave hecho de inseguridad se presentó en la mañana de este viernes, 18 de septiembre, en la estación Terreros ubicada en Soacha, Cundinamarca, puesto que un guarda de seguridad fue asesinado al tratar de evitar que una pareja se metiera al sistema de transporte sin pagar su pasaje.

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Según se conoció por la versión de la empresa y testigos, todo ocurrió sobre las 9:20 de la mañana, cuando un hombre y una mujer se iban a meter de forma irregular por los torniquetes, a lo que un guarda lo evitó, comenzó una disputa y el trabajador sufrió de dos heridas de arma cortopunzante en el pecho, por lo que pese a que fue trasladado a un centro médico, falleció.

El guarda fue identificado como Cristian Garzón y tenía solo 27 años, según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

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La mujer fue capturada al interior de la estación, mientras que el hombre fue detenido unos minutos después gracias al apoyo de la Policía que estaba en el sector.

Una noticia muy dolorosa: Cristian Garzón, guardia de seguridad de TransMilenio, fue asesinado hoy en Soacha por dos personas que pretendían colarse en el sistema. Ambas personas fueron capturadas y haremos todo lo necesario para apoyar a las autoridades para que paguen por este… pic.twitter.com/HSpubQ64wS — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 18, 2026

Prontuario de uno de los señalados asesinos del guarda de Transmilenio

Tal como reveló el diario El Tiempo, el hombre no tendría ningún antecedente penal antes de esta situación, pero la mujer sí cuenta con un largo prontuario criminal.

El medio citado aseguró que la mujer tiene anotaciones por delitos tales como hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico y fabricación de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

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Por eso mismo, las dos personas ya serán puestas ante la justicia para responder por el delito de homicidio, por lo que si son encontrados como responsables, la pena la determinará un juez de la república.

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