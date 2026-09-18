La muerte de Cristian Garzón, guardia de seguridad que prestaba sus servicios en Transmilenio, quedó marcada por el testimonio de una compañera que estuvo presente durante el ataque ocurrido este viernes en la estación Terreros, en Soacha. El trabajador fue herido con arma blanca cuando intervino en medio de una discusión relacionada con el presunto intento de ingreso sin pagar el pasaje.

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La guardia que atendió la emergencia habló con Blu Radio y relató los momentos de angustia que siguieron a la agresión. Según su testimonio, Garzón se interpuso durante el ataque y recibió la herida que, posteriormente, terminó causándole la muerte. La mujer explicó que inicialmente no se percató de la gravedad de lo ocurrido debido a que el chaleco del trabajador ocultaba la lesión.

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“Me vuelvo a mirar cómo está compañero, y el compañero y todo solo me dice: ‘No, tranquila, que a mí no me la pegaron’. Y se corre la pechera, y fue cuando le veo el roto en el chaleco”, contó la testigo a Blu Radio.

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La mujer relató que, al descubrir la herida, intentó auxiliar desesperadamente a su compañero mientras permanecían en uno de los costados de la estación. “Le comienzo a quitar todo desesperadamente (…) el compañerito se los queda en las manos. Se me murió en las manos porque parece que la puñalada fue en el corazón”, aseguró durante la entrevista.

La testigo también destacó que, según su versión, Garzón terminó recibiendo el ataque mientras intentaba protegerla. La guardia, visiblemente afectada por lo ocurrido, manifestó que habría preferido ser ella quien recibiera la agresión y recordó que tiene una bebé en casa. “Gracias al compañero, no me pasó nada. No me pasó nada, pero… Créame que yo hubiera preferido que hubiera sido yo”, expresó.

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Garzón fue trasladado a un centro médico, donde los profesionales intentaron reanimarlo, pero murió debido a la gravedad de las heridas. La empresa TOP GUARD LTDA confirmó el fallecimiento y lamentó que su trabajador perdiera la vida en medio de un procedimiento relacionado con el pago del pasaje. “Cristian Garzón murió por pedirle a alguien que pagara un pasaje”, señaló la compañía en un comunicado en el que expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros y seres queridos.

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