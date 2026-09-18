Por: EL PILON SA

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La octava versión de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, organizada por el diario EL PILÓN, abrirá sus puertas el 19 y 20 de septiembre en el Centro Comercial Unicentro Valledupar. Este evento gastronómico, relevante en el calendario cultural de la región, será escenario de una competencia culinaria emblemática: el concurso de cocina gourmet ‘Pilón de Oro’. Allí, la creatividad y el talento de los participantes serán evaluados por un panel de expertos destacados, quienes elegirán la propuesta que mejor represente la excelencia y el ingenio en la cocina.

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De acuerdo con la información oficial de EL PILÓN, el jurado del concurso estará conformado por tres reconocidos chefs que aportan diferentes perspectivas y un alto nivel de exigencia. El chef Alejandro Daza destaca por sus 15 años de experiencia internacional y su formación en el Politécnico de Milano, en Italia. Su desempeño actual como chef, empresario y director de una escuela de cocina le permite brindar una visión avanzada y empresarial a la competencia.

Por su parte, el chef Wilmar López, con 20 años de trayectoria, es especialista en gastronomía mediterránea, italiana, española y colombiana. López combina su labor en la cocina con la docencia, experiencia que le ayuda a evaluar rigurosamente las técnicas de preparación y el respeto por los ingredientes que presenta cada participante.

El grupo lo completa el chef Javid Jareth Acosta, quien representa la innovación en la mesa con un perfil integral respaldado por triple titulación de la Escuela Gastronómica Gato Dumas. Jareth enfoca su experticia en la gastronomía funcional, la cocina de vanguardia y la repostería saludable, sumando una mirada actual y consciente a los sabores tradicionales que llegarán a este concurso. El fallo final y la entrega del ‘Pilón de Oro’ se harán durante la clausura del evento, donde la tradición vallenata será llevada a la alta cocina.

El evento cuenta con el respaldo clave de instituciones y marcas como Gases del Caribe, Comfacesar, la Cámara de Comercio de Valledupar, la Alcaldía de Valledupar, Klarens, Uparsistem, Aguardiente Amarillo, SENA y el propio Centro Comercial Unicentro. Su apoyo es, según EL PILÓN, fundamental para continuar fortaleciendo el desarrollo cultural y económico del Cesar a través de espacios donde converge la gastronomía regional con la cocina contemporánea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Feria Gastronómica Nuestro Sabor y cuándo se realiza?

La Feria Gastronómica Nuestro Sabor es un evento organizado por el diario EL PILÓN que celebra la identidad culinaria de Valledupar y su región, reuniendo a expertos y público en torno a la tradición y la innovación gastronómica. Su octava edición se realizará el 19 y 20 de septiembre en el Centro Comercial Unicentro Valledupar.

¿Quiénes son los jurados del concurso ‘Pilón de Oro’ y qué experiencia tienen?

El concurso de cocina gourmet ‘Pilón de Oro’ será evaluado por tres expertos: el chef Alejandro Daza, con 15 años de experiencia internacional y formación en el Politécnico de Milano; el chef Wilmar López, especialista en cocina mediterránea y con 20 años en el sector; y el chef Javid Jareth Acosta, experto en gastronomía funcional, cocina de vanguardia y repostería saludable, titulado en la Escuela Gastronómica Gato Dumas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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