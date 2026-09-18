Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar enfrenta una prueba exigente este sábado 19 de septiembre, cuando reciba en su casa, el estadio Armando Maestre Pavajeau, a Independiente Santa Fe, en el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026. El partido, programado para las 4:05 p. m., significa una oportunidad clave para el equipo vallenato, que busca continuar con su proceso de recuperación y consolidar su buen momento en el campeonato.

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El ambiente en Alianza Valledupar ha cambiado de forma notable con la llegada del director técnico Flabio Torres. Según lo registrado en declaraciones previas por el propio entrenador, el conjunto empezó el torneo con solo dos puntos tras siete partidos, pero ahora suma dos victorias consecutivas: 1-0 contra Junior y 1-2 ante Chicó. Gracias a estos resultados, alcanzó la casilla 15 de la tabla con ocho unidades, lo que le permitió respirar en la lucha por el descenso. Flabio Torres manifestó sentirse "muy contento con el trabajo hecho" y resaltó el buen ambiente actual del grupo, aunque insistió en que todavía hay tareas pendientes.

Israel Alba, lateral izquierdo, también enfatizó en el cambio anímico del plantel, señalando que la tensión ha disminuido y la confianza ha crecido. Sobre el enfrentamiento ante Santa Fe, subrayó que esperan un partido intenso, pero que llegarán con la mentalidad de continuar sobre la senda positiva.

Del otro lado, Independiente Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto, viaja a Valledupar tras ser eliminado en los cuartos de final de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) Copa Sudamericana. El cuadro bogotano cayó 2-0 ante Vasco da Gama en Brasil, tras un empate sin goles en Bogotá. Actualmente, Santa Fe ocupa la séptima posición de la Liga BetPlay con 13 puntos y buscará sumar como visitante, apoyado por figuras como Nahuel Bustos y Hugo Rodallega.

Un factor fundamental será el clima de Valledupar. Según el reporte mencionado, se anticipan temperaturas de hasta 37°C y una probable sensación térmica de 40°C para la hora del partido. A esto se suma una alta humedad (63%) y posibilidad de lluvias (75%), lo que hace que el ambiente sea aún más exigente. Tanto el entrenador Flabio Torres como Israel Alba reconocieron la importancia de aprovechar esta condición y buscar una ventaja deportiva ante el calor local.

No obstante, el ritmo reciente y la intensidad física han causado varias lesiones en Alianza Valledupar: algunos atacantes como Cristian Vergara y Misael Martínez están en evaluación, mientras Francesco Fiorelli, Juan Camilo Chaverra, Pedro Franco y Fabián Cantillo continúan en recuperación. Así, la exigencia del calendario será puesta a prueba en este compromiso.

¿Cómo llega Alianza Valledupar al partido contra Santa Fe por la Liga BetPlay II-2026?

Alianza Valledupar experimenta una fase positiva tras la llegada de Flabio Torres al banquillo, alcanzando dos victorias seguidas que lo ubicaron en la posición 15 con ocho puntos. El ambiente anímico es favorable y el grupo muestra confianza, aunque tiene bajas médicas que podrían influir en el planteamiento del partido, según declaraciones del club recogidas en el texto.

¿Qué impacto puede tener el clima de Valledupar en el partido entre Alianza y Santa Fe?

El clima de Valledupar será determinante, ya que se esperan altas temperaturas, humedad y posibles lluvias. Estas condiciones, de acuerdo con lo dicho por el entrenador Flabio Torres e Israel Alba, pueden beneficiar a Alianza Valledupar si logra imponer intensidad desde el inicio y hacer sentir a Santa Fe la dureza del ambiente local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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