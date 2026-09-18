Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Dosquebradas, Risaralda, se originó indignación tras conocerse un presunto caso de maltrato animal registrado recientemente mediante un video que circula en redes sociales. Una mujer fue grabada mientras se desplazaba en una motocicleta y llevaba a un perro amarrado con una correa, lo que obligaba al animal a correr detrás del vehículo. De acuerdo con la información conocida, la escena fue presenciada por varios habitantes de la zona, quienes, preocupados por el bienestar del perro, intervinieron y confrontaron directamente a la conductora.

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Según los relatos que salieron a la luz, una de las ciudadanas que presenció la situación abordó a la mujer para reclamarle por la manera en que transportaba al perro. En medio del intercambio, la conductora respondió que el animal era “grosero” y “muy bravo”, justificación que no fue aceptada por quienes presenciaban el hecho, ya que mantenían la preocupación por el estado físico y emocional del perro, expuesto al riesgo y posible daño durante el trayecto.

La presión de los presentes llevó, presuntamente, a que la mujer decidiera abandonar al animal en plena vía pública, abandonando así su responsabilidad sobre él. Todo este proceso quedó registrado en un video que rápidamente fue compartido a través de diferentes plataformas sociales, situación que derivó en numerosos mensajes de rechazo e incluso llamados a la acción contra el maltrato animal. La inquietud no solo se manifestó en redes sociales, sino también entre los habitantes de Dosquebradas que presenciaron la escena.

En un intento por buscar justicia y protección para el animal, algunos de los ciudadanos presentes tomaron nota de la placa de la motocicleta con el fin de denunciar formalmente lo ocurrido ante las autoridades competentes. El objetivo de esta acción es que se investigue el incidente y se tomen medidas que permitan garantizar el bienestar del perro y de otros animales en circunstancias similares. Hasta el momento, según la información conocida, no se han conocido pronunciamientos oficiales sobre el estado del animal ni sobre una posible intervención directa de las autoridades en este caso específico.

La situación en Dosquebradas ha sido señalada como un presunto caso de maltrato animal, por lo que ahora las autoridades serán las encargadas de determinar si existió una infracción a la ley y de definir las acciones a seguir de acuerdo con lo sucedido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió con el perro amarrado a una moto en Dosquebradas, Risaralda?

Según lo reportado en el video y por los testigos del hecho, tras ser confrontada por habitantes que rechazaron el trato al animal, la mujer que llevaba al perro amarrado a la motocicleta habría optado por dejarlo abandonado en la vía pública. Hasta el momento, no existe información oficial sobre el estado del perro ni sobre las acciones que hayan tomado las autoridades.

¿Cómo se denunció el presunto caso de maltrato animal en Dosquebradas?

De acuerdo con la información difundida, los ciudadanos que presenciaron el hecho tomaron los datos de la placa de la motocicleta y manifestaron su intención de presentar una denuncia formal ante las autoridades. El caso fue grabado en video, lo que permitió difundirlo ampliamente en redes sociales y suscitar un fuerte rechazo colectivo al maltrato animal en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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