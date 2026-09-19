Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) y sus entidades adscritas, ha puesto en marcha el Programa Distrital de Apoyos Concertados (PDAC) 2027. Este programa busca fortalecer proyectos culturales de interés público que sean desarrollados por organizaciones privadas sin ánimo de lucro en la capital. Según información oficial publicada en el portal de la Alcaldía, la convocatoria abre un espacio significativo para que las iniciativas culturales sean apoyadas y tengan un impacto duradero en la ciudadanía.

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Para asegurar que el acceso a la información sea claro y efectivo, la SCRD ha implementado una estrategia de acompañamiento denominada “PDAC al aire”. Esta iniciativa ofrece espacios de socialización, jornadas informativas y clínicas específicas dirigidas a las organizaciones interesadas en participar en el PDAC. Los encuentros presenciales y virtuales permiten a los participantes comprender los distintos aspectos de la convocatoria: condiciones de participación, modalidades, líneas, requisitos, cronograma y etapas. Además, estos espacios son útiles para resolver dudas sobre la formulación y presentación de los proyectos, lo que responde a una necesidad fundamental del programa: brindar pedagogía, reducir barreras de acceso y entregar información oportuna a las organizaciones culturales.

La programación incluye jornadas de orientación y clínicas virtuales, donde los participantes pueden recibir asesoría personalizada respecto al proceso de inscripción y los requisitos para postularse. Estas herramientas están diseñadas para que ninguna organización se quede sin la posibilidad de concursar por falta de información o poca claridad en los procedimientos. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la convocatoria fue publicada el 1 de septiembre de 2026 y la etapa de inscripción inicia oficialmente el 7 de septiembre. Las organizaciones interesadas deben registrar e inscribir sus proyectos en la plataforma CULTURED hasta el 22 de octubre de 2026, a las 5:00 p. m.

Finalizada la fase de inscripción, el proceso contempla diversas etapas: verificación administrativa y técnica, evaluación de los proyectos postulados, sustentación, publicación de los proyectos elegibles y finalmente la asignación de recursos. El cronograma establecido proyecta que la publicación de las iniciativas ganadoras con recursos asignados será el 10 de febrero de 2027. Desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el llamado es a las organizaciones para que no esperen hasta el último minuto para prepararse, pues los espacios de PDAC al aire facilitan orientación y acompañamiento especializado para una participación adecuada en el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las organizaciones culturales inscribirse en el PDAC 2027 en Bogotá?

Las organizaciones interesadas en el PDAC 2027 tienen plazo hasta el 22 de octubre de 2026 a las 5:00 p. m. para ingresar a la plataforma CULTURED y registrar sus proyectos. Es importante seguir las indicaciones presentadas en las jornadas informativas y aprovechar las clínicas virtuales que la SCRD ofrece para asegurar una inscripción correcta y completa.

¿Qué beneficios ofrece el acompañamiento ‘PDAC al aire’ durante la convocatoria del Programa Distrital de Apoyos Concertados?

‘PDAC al aire’ brinda acompañamiento pedagógico, información clara sobre la convocatoria, espacios para resolver inquietudes y asesoría personalizada, lo que facilita el acceso y la participación de las organizaciones en el PDAC 2027, ayudando a reducir barreras y permitiendo que los proyectos culturales puedan prepararse de la mejor manera posible.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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